«Сакарьяспор» – «Ерзурумспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (03.12.2022)

1669894817

вчера, 14:40

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить так и не удалось. Поставить на победу «Сакарьяспора» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Если выиграют гости, то игроков порадует коэффициент 2.9. На ничью можно загрузить по приятному коэффициенту 3.4.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Сакарьяспор» несколько дней назад побывал в гостях у «Болуспора» и проиграл с минимальным счетом (0:1). Чуть ранее команда на своем поле принимала «Бандырмаспор» и смогла без проблем расправиться с соперником (4:2). В таблице клуб занимает 10 место и имеет в своей копилке 19 зачетных баллов.

«Ерзурумспор» сумел оторваться от зоны вылета на два очка и намерен наращивать данное преимущество. Коллектив в предпоследнем матче чемпионата расписал нулевую ничью с «Манисей», а затем дома принимал «Бандырмаспор» и проиграл со счетом (1:2).

Информация для ставок

«Сакарьяспор» проиграл пять раз в семи последних матчах

У «Ерзурумспора» одна выездная победа в последних семи играх

Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Шесть из восьми последних поединков «Сакарьясора» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает конкурентный поединок с практически равными шансами на успех для обеих команд. Верим, что футболистам по силам расписаться в воротах друг друга и рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.