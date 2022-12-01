Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТурция. Первая лига 2022/2023

«Самсунспор» – «Денизлиспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (03.12.2022)

вчера, 14:45
Самсунспор

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом игры букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Денизлиспора» зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.079.26
1XBET 1.33 4.80 8.00

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.7, а ТМ 2.5 можно взять по 2.2. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Самсунспор» набрал отличную форму и радует своих поклонников регулярными победами и стабильным набором зачетных баллов. В минувшем туре команда расписала ничью (1:1) с «Кечиоренгюджю», а чуть ранее расправилась с «Тузласпором» и «Аданаспором» (2:1) и (4:0).

«Денизлиспор» такими успехами похвастаться не может, коллектив расписал нулевую ничью в последнем туре с «Бодрумспором» (0:0) и не смог ничего сделать в противостояниях с «Шанлыурфаспором» и «Кечиоренгюджю» (0:5) и (0:2).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Самсунспора» насчитывает семь встреч (пять побед и две ничьих)
  • У «Денизлиспора» четыре поражения в последних шести играх
  • Три минувших очных поединка закончились пробитием ТБ 2.5
  • Четыре из пяти последних матчей «Денизлиспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В очных поединках команды зачастую радуют зрителей забитыми голами. Скорее всего, и в нынешней встрече сделают больший акцент на атакующие действия. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.70 1.69 2.19
1XBET 2.18 1.68
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 