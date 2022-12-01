«Самсунспор» – «Денизлиспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (03.12.2022)

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вчера, 14:45

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом игры букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Денизлиспора» зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.7, а ТМ 2.5 можно взять по 2.2. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Самсунспор» набрал отличную форму и радует своих поклонников регулярными победами и стабильным набором зачетных баллов. В минувшем туре команда расписала ничью (1:1) с «Кечиоренгюджю», а чуть ранее расправилась с «Тузласпором» и «Аданаспором» (2:1) и (4:0).

«Денизлиспор» такими успехами похвастаться не может, коллектив расписал нулевую ничью в последнем туре с «Бодрумспором» (0:0) и не смог ничего сделать в противостояниях с «Шанлыурфаспором» и «Кечиоренгюджю» (0:5) и (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Самсунспора» насчитывает семь встреч (пять побед и две ничьих)

У «Денизлиспора» четыре поражения в последних шести играх

Три минувших очных поединка закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних матчей «Денизлиспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз