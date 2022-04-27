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«Фенербахче» — «Газиантеп». Прогноз на матч Суперлиги Турции (29.04.2022)

27 апреля 2022, 23:08
Фенербахче - Газиантеп

Ставки букмекеров

«Фенербахче» идет явным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.39, ничья в матче оценивается в 4.90, а победа «Газинтепа» котируется 7.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.128.00
Фонбет 1.18 6.00 14.00
Мелбет 1.35 5.95 7.88
1XBET 1.33 5.65 8.60

Аналитики ожидают много голов в игре. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.55, а ТМ (2.5) за 2.46.

Форма команд

«Фенербахче» по состоянию на сегодня занимает второе место в чемпионате, имея в активе 65 очков. В текущем сезоне клуб праздновал 19 побед, восемь игр сыграл вничью и семь матчей проиграл. Последние пять туров принесли команде максимальное количество очков, 15 из 15 возможных. В крайнем туре разгромно обыгран был «Ризеспор» (0:6).

«Газиантеп» расположился на 15 строчке в таблице, набрав при этом 42 очка. Клуб располагает такими результатами: 11 побед, девять ничьих и 14 поражений. Прошедшие пять туров принесли команде одну победу, два игры завершились с равным счетом и еще две проиграно. В крайнем матче «мировая» расписана с «Гёзтепе» (1:1).

Информация для ставок

  • «Фенербахче» выиграл 10 из 15 последних матчей
  • 12 из 15 последних матчей «Газиантепа» завершились с более 1.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Газиантепа» забили обе команды

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, их амбиции и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Фенербахче» с коэффициентом 1.61 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.98 1.91
Мелбет 2.82 1.44
1XBET 2.69 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
28 апреля в 07:54
Победа команды "Фенербахче" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
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