«Галатасарай» — «Касымпаша». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (20.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию БК Фонбет можно сделать вывод, что небольшим фаворитом встречи является именно стамбульская команда, поставить на успех которой можно по коэффициенту 1.8. Если есть вера в победу «Касымпаши», то порадует коэффициент 4.55. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.87.
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1 : 3
завершен
вчера, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Галатасарай» крайне неудачно проводит нынешний отрезок сезона, команда проиграла три последних матча «Хатайспору» (2:4), «Гиресунспору» (0:1) в чемпионате и «Денизлиспору» в серии пенальти в кубке страны. После 21 матча коллектив расположился на 13 месте в турнирной таблице и уже на зону Лиги чемпионов.
«Касымпаша» лишь по дополнительным показателям опережает «Гезтепе», который находится в зоне вылета с 21 баллом в активе. Солидная беспроигрышная серия дает команде надежду на счастливый исход данного сезона и сохранение прописки в элите. В минувших двух турах были спокойно обыграны «Хатайспор» и «Гиресунспор» (3:1) и (2:0).
Информация для ставок
- «Галатасарай проиграл четыре из пяти последних матчей (с учетом дополнительного времени)
- „Касымпаша“ не проигрывает пять поединков кряду
- Три минувшие очные встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 голов
- Четыре из пяти последних выездных игр „Касымпаши“ завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Последние очные встречи между этими командами проходили с большим количеством забитых мячей. Верим, что и в очередном поединке нас ждет открытая игра с большим количеством опасных моментов и голов. Поставить на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.