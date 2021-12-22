«Йени Малатияспор» — «Кайсериспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (23.12.2021)

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22 декабря 2021, 18:09

В рамках 18-го тура турецкой высшей лиги мы увидим сражение «Йени Малатьяспора» и «Кайсериспора». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в данном противостоянии отсутствует. «Кайсериспор» играет гостевой поединок, а поставить на его победу можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Йени Малатияспора» порадует коэффициентом 2.34, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Йени Малатияспор» на данный момент времени расположился на 19-й строчке в турнирной таблице, имея в копилке всего 14 очков. Команда неудачно выступает в этом сезоне и является реальным претендентом на понижение в классе. В последнем туре команда на выезде минимально проиграла «Ризеспору» (0:1), а ранее была разбита дома «Аланьяспром» (2:6).

«Кайсериспор» оторвался не слишком далеко и с 20 очками в активе занимает 15-е место. Коллектив расписал нулевую ничью с «Газиантепом» в последнем туре чемпионата, а чуть ранее на выезде проиграл в Стамбуле «Бешикташу» со счетом 2:4.

Информация для ставок

«Йени Малатияспор» не может выиграть в основное время в восьми играх подряд

У «Кайсериспора» всего две победы в последних восьми поединках

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Четыре из пяти последних матчей с участием и одной, и другой команды закончились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Игра будет сложной для клубов и наполнится борьбой на каждом участке поля. Очки не намерен отдавать ни один из коллективов. Нас не ожидает большое количество опасных моментов и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.