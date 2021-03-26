«УД Логроньес» — «Сарагоса». Прогноз на матч испанской Сегунды (27.03.2021)

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вчера, 09:29

В 31-м туре Сегунды мы сможем увидеть интересное противостояние. «Логроньес» ждет в гости «Сарагосу». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Сарагосе». Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.7. На победу хозяев коэффициент составляет 3.00. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.9.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит всего 1.96. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

Команды являются соседями по турнирной таблице и находятся на расстоянии нескольких очков от зоны вылета. «Логроньес» не показывает качественной игры и давно не выигрывает. Тренерскому штабу стоит задуматься об изменениях, если клуб хочет сохранить прописку в Сегунде на следующий сезон. В последних матчах «Логроньес» проиграл «Эспаньолу» (0:4) и «Малаге» (0:1).

«Сарагоса» находится в немного лучшей форме, чем нынешние соперники, однако проблемы с обороной все же испытывает. Главная цель на конец сезона – остаться во втором испанском дивизионе. В последней игре «Сарагоса» обыграла дома «Мирандес» (1:0), а туром ранее уступила на выезде «Райо Вальекано» (2:3).

Информация для ставок

«Логроньес» не выигрывает уже десять матчей подряд

«Сарагоса» выиграла пять матчей из последних десяти в чемпионате

«Логроньес» не забивает четыре матча подряд на своем поле

В матче первого круга «Сарагоса» оказалась сильнее «Логроньеса» на своем поле (2:0)

Прогноз

«Логроньес» давно не может победить, и это психологически очень давит на команду. «Сарагоса» в этом противостоянии выглядит свежее и предпочтительнее. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Сарагосы» с форой 0. Коэффициент на данный исход составит 1.8.

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