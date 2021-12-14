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«Удинезе» – «Кротоне». Прогноз на матч Кубка Италии (14.12.2021)

сегодня, 09:33

В 1/16 финала Кубка Италии нас ожидает встреча «Удинезе» и «Кротоне». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.828.61
Фонбет 1.32 5.40 9.00
Мелбет 1.34 5.05 7.60
1XBET 1.34 5.05 7.60
BetBoom 1.38 5.20 7.90

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом в этом матче является «Удинезе». Поставить на победу данного клуба с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.87 в БК Мелбет. При сенсационной победе «Кротоне» порадует коэффициент 9. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в ТБ 2.5 и предлагают коэффициент 1.56. Тотал меньше 2.5 оценивается по коэффициенту 2.37. Если верите в обмен голами, то выбрать его можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Удинезе» в рамках 1/32 финала без проблем обыграл «Асколи» и пробился в следующий этап розыгрыша кубка страны. В чемпионате Италии дела идут достаточно посредственно, в последнем туре расписали ничью с «Миланом» (1:1), а матчем ранее сгорели на выезде от «Эмполи» (1:3).

«Кротоне» находится в Серии В и не радует своих болельщиков положительными результатами. Затянувшаяся проигрышная серия оказывает давление на игроков. В прошлых турах чемпионата коллектив уступил команде СПАЛ и «Кремонезе» (1:2) и (2:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Удинезе» насчитывает шесть игр (четыре ничьи и два поражения)
  • «Кротоне» проиграл пять последних матчей кряду
  • Шесть из семи минувших встреч «Удинезе» завершились результатом «обе забьют»
  • «Кротоне» пропускает в 19 поединках подряд

Прогноз

Нас ожидает встреча команд из разных дивизионов, а потому преимущество, скорее всего, будет на стороне хозяев. Верим, что коллектив спокойно победит и выйдет в следующий раунд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Удинезе» с форой (-1.5) в БК Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.57 1.93 1.90
Мелбет 2.31 1.53
1XBET 2.31 1.53
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Все комментарии
3abfjdr32txk
3abfjdr32txk
сегодня в 12:20
Футбольный клуб Удинезе одержит победу.
hndfuhym85ea
hndfuhym85ea
сегодня в 12:20
Футбольный клуб Удинезе выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:12
Хозяева выиграют этот матч
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