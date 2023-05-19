«Удинезе» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (21.05.2023)

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вчера, 17:36

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.98 на победу «Лацио», что делает его явным фаворитом поединка. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Удинезе» провел средний сезон, хотя местами казалось, что команда может побороться за еврокубки. Но чуда не произошло и сейчас она занимает 12 место с 46 баллами и отстает от «Болоньи» всего на один пункт. В матче с «Лацио», который борется за зону Лиги чемпионов, хозяева могут создать римлянам проблемы, однако для этого им необходимо хорошо войти в игру. В прошлом туре «Удинезе» проиграл на выезде «Фиорентине» (0:2), а ранее обыграл на своем поле «Сампдорию» (2:0).

«Лацио» в последний месяц попал в небольшой кризис и одержал только одну победу в пяти турах Серии А. Команда занимает четвертое место с 65 баллами и на четыре пункта опережает «Милан». Клубу из столицы Италии очень нужно брать очки в предстоящих поединках, чтобы не пропустить вперед на финише «рососнери». В прошлом туре «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а неделей ранее уступил на выезде «Милану» (0:2).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл три из пяти последних матчей в Серии А

«Удинезе» проиграл всего один матч из десяти последних на своем стадионе

Четыре последних матча между клубами завершились вничью в основное время

Прогноз

Команды часто делят очки между собой, а учитывая хорошие домашние выступления «Удинезе», вполне вероятно, что и в этот раз не выявят победителя. Сделать ставку на такой результат можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.