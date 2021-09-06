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Уэльс – Эстония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

сегодня, 18:37

8 сентября в Кардиффе сборная Уэльса сыграет против Эстонии в рамках квалификации чемпионата мира. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на эту игру.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Уэльс
Эстония
- : -
08 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.15 7.60 20.00
Мелбет 1.20 7.40 19.00
1XBET 1.20 7.40 19.00
BetBoom 1.18 7.10 20.00

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что хозяева выиграют предстоящий матч. Ставки на победу Уэльса в линии БК Бетсити идут по скромному коэффициенту 1.17. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 7.90, а победа Эстонии идёт по коэффициенту 21.00.

Также отметим, что аналитики компании считают, что поединок в Кардиффе получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.65, ТМ(2,50) – 2.18.

Форма команд

5 сентября Уэльс добился победы над Беларусью на нейтральном поле в Казани (3:2). Успех валлийской команды обеспечил хет-трик Гарета Бэйла. В общей сложности Уэльс провел три матча в группе E, набрав в них шесть очков. Команда начала отборочный цикл к ЧМ-2022 с поражения от Бельгии (1:3), а затем ей удалось обыграть на своем поле Чехию (1:0).

Эстония – главный аутсайдер группы, у которого нет набранных очков по итогам трех проведенных поединков. Сборная крупно уступила Чехии (2:6), Беларуси (2:4) и Бельгии (2:5), тем самым подтвердив статус поставщика очков другим командам.

Информация для ставок

  • Уэльс не проигрывал в 13 прошлых матчах всех турниров на своем поле
  • Уэльс не пропускал голы в 6 из 7 последних домашних поединков
  • Эстония проиграла 7 из 10 предыдущих поединков в гостях

Прогноз

В данном противостоянии должна сказаться разница в классе, которая явно на стороне хозяев поля. Дома Уэльс практически не ошибается в защите, поэтому даже на гол престижа сборной Эстонии будет претендовать сложно. Предлагаем ставку на сухую победу Уэльса по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.10 1.70
1XBET 2.10 1.70
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Все комментарии
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2x5e6j28wpgv
сегодня в 20:21
Сборная Уэльс одержит победу.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:47
Эстонии ничего не светит
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