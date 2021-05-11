«Уэска» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (12.05.2021)

1620760170

вчера, 22:09

«Уэска» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры неожиданно выбрали «Уэску». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на победу гостей по 2.95 и на ничейный исход по 3.05.

Форма команд

«Уэска» набрала 30 баллов и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 33 забитых и 52 пропущенных. Команда в нынешнем сезоне победила только шесть раз, 12 матчей сыграла вничью и проиграл в семнадцати поединках.

«Атлетик» набрал 46 пунктов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 11 побед, 13 ничьих и 11 поражений. Всего в этом сезоне у «Атлетика» 46 забитых и 38 пропущенных.

Информация для ставок

«Уэска» выиграла только один матч из последних пяти

У «Атлетика» семь забитых мячей в пяти последних поединках

«Атлетик» не проигрывает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Уэски» или ничейный исход по 1.40. Эту ставку можно объяснить тем, что хозяевам поля очень нужны очки, такие команды невероятно мотивированы и способны преподнести сюрприз даже после длительной серии без побед.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Кальяри» — «Фиорентина».