«Уэска» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (12.05.2021)

«Уэска» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры неожиданно выбрали «Уэску». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на победу гостей по 2.95 и на ничейный исход по 3.05.
Форма команд
«Уэска» набрала 30 баллов и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 33 забитых и 52 пропущенных. Команда в нынешнем сезоне победила только шесть раз, 12 матчей сыграла вничью и проиграл в семнадцати поединках.
«Атлетик» набрал 46 пунктов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 11 побед, 13 ничьих и 11 поражений. Всего в этом сезоне у «Атлетика» 46 забитых и 38 пропущенных.
Информация для ставок
- «Уэска» выиграла только один матч из последних пяти
- У «Атлетика» семь забитых мячей в пяти последних поединках
- «Атлетик» не проигрывает пять игр кряду
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Уэски» или ничейный исход по 1.40. Эту ставку можно объяснить тем, что хозяевам поля очень нужны очки, такие команды невероятно мотивированы и способны преподнести сюрприз даже после длительной серии без побед.
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