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«Уикомб» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

вчера, 03:42

«Уикомб» сыграет против «Барнсли» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.103.681.78
Pin-Up 5.30 3.25 1.76

Ставки букмекеров

«Барнсли» является фаворитом этого матча, на победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Уикомба» в 5.00.

Форма команд

«Уикомб» — худшая команда Чемпионшипа. Клуб набрал 26 очков и замыкает турнирную таблицу. Команда выиграла лишь 6 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла 22 матча. Клуб забил 24 гола и пропустил 58 мячей. В последнем туре «Уикомб» всё же смог взять драгоценные три очка, но шансов сохранить прописку в Чемпионшипе у команды очень немного.

«Барнсли» показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне. Клуб находится на шестой строчке и имеет в активе 61 балл. «Барнсли» выиграл 18 поединков, 7 раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. Команда забила 45 голов и пропустила 39 мячей. Последнее время «Барнсли» регулярно набирает очки. Для попадания в плей-офф за выход в АПЛ команде нужно держаться в топ-6, с чем «шахтёры» пока справляются очень хорошо.

Информация для ставок

  • «Уикомб» выиграл один из последних пяти матчей
  • «Барнсли» не проигрывает в последних 11 матчах Чемпионшипа
  • «Уикомб» пропустил семь мячей в последних пяти поединках

Прогноз

Гости выглядят явными фаворитами встречи, у хозяев очень маленькие шансы хотя бы на гол в ворота соперников. Актуальная ставка на этот поединок — «забьёт только „Барнсли“», по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на то, что тотал голов в матче будет меньше трех, по коэффициенту 1.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 1.78 2.11
Pin-Up 1.90 1.85 1.52 2.43 1.24 3.80
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:19
Гости не проиграют
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