«Уикомб» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

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вчера, 03:42

«Уикомб» сыграет против «Барнсли» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

«Барнсли» является фаворитом этого матча, на победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Уикомба» в 5.00.

Форма команд

«Уикомб» — худшая команда Чемпионшипа. Клуб набрал 26 очков и замыкает турнирную таблицу. Команда выиграла лишь 6 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла 22 матча. Клуб забил 24 гола и пропустил 58 мячей. В последнем туре «Уикомб» всё же смог взять драгоценные три очка, но шансов сохранить прописку в Чемпионшипе у команды очень немного.

«Барнсли» показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне. Клуб находится на шестой строчке и имеет в активе 61 балл. «Барнсли» выиграл 18 поединков, 7 раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. Команда забила 45 голов и пропустила 39 мячей. Последнее время «Барнсли» регулярно набирает очки. Для попадания в плей-офф за выход в АПЛ команде нужно держаться в топ-6, с чем «шахтёры» пока справляются очень хорошо.

Информация для ставок

«Уикомб» выиграл один из последних пяти матчей

«Барнсли» не проигрывает в последних 11 матчах Чемпионшипа

«Уикомб» пропустил семь мячей в последних пяти поединках

Прогноз

Гости выглядят явными фаворитами встречи, у хозяев очень маленькие шансы хотя бы на гол в ворота соперников. Актуальная ставка на этот поединок — «забьёт только „Барнсли“», по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на то, что тотал голов в матче будет меньше трех, по коэффициенту 1.40.