Украина – Исландия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (26.03.2024)

1711353252

сегодня, 10:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Украина. Несмотря на то, что поединок пройдет в Праге, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа сборной Северной Македонии оценивается по 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

Украина только на последних минутах обыграла Боснию и Герцеговину в полуфинале (2:1) и вышла на Исландию, в которую не особо верили перед игрой и Израилем. Тем не менее, команды имеют опыт игры между собой и уже сейчас можно сказать, что нелегко будет обоим коллективам. Букмекеры отдают преимущество украинским футболистам, однако им придется доказать на поле, что они заслуживают право сыграть на Евро 2024. В двух последних турах группового турнира Украина обыграла Мальту (3:1) и сыграла вничью с Италией (0:0).

Сборная Исландии не показывала высоких результатов группы, но попала в плей-офф за счет нового регламента турнира. В полуфинальной игре коллектив крупно обыграл Израиль (4:1) и таким образом находится в шаге от попадания на турнир. Тем не менее, букмекеры дают очень высокий коэффициент на проход номинальных гостей. В прошлых играх квалификации Евро до встреч плей-офф Исландия проиграла Португалии (0:2) и Словакии (2:4).

Информация для ставок

Сборная Украины выиграла шесть из десяти матчей во всех турнирах

Исландия проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

Все четыре последних поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Украины выглядит гораздо стабильнее и увереннее Исландии и вряд ли оставит шансы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу номинальных хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.