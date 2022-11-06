«Ингулец» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (08.11.2022)

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вчера, 17:52

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок выглядят следующим образом: поставить на победу хозяев линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает за 5.8. Взять победу «Зари» можно по коэффициенту 1.65, в случае ничьи залетит коэффициент 3.85.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.88. Поставить на то, что команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Ингулец» в субботу гостил у чемпиона страны «Шахтера» и без шансов был бит со счетом (0:3). Туром ранее коллектив из села Петрово сразился с «Кривбассом» и также не порадовал поклонников очками, поражение (1:2). В общем зачете команда находится в зоне вылета и занимает 15 место набрав лишь четыре очка за девять матчей.

«Заря» вчера в драматическом поединке одержала верх над харьковским «Металлистом». Луганчанам удалось забить два гола в самом конце встречи и выиграть со счетом (3:2). Этот успех позволил продлить победную серию и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Серия без побед «Ингульца» насчитывает девять игр

«Заря» выиграла четыре мачта кряду

Четыре из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встречи «Зари» и три вряд «Ингульца» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование на поле гостевой команды. «Коты» желают оставаться вверху, и приложат максимум усилий для достижения необходимого результата и завоевания трех очков. Загрузить на победу «Зари» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.