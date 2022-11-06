«Ингулец» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (08.11.2022)

Ставки букмекеров
Котировки на данный поединок выглядят следующим образом: поставить на победу хозяев линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает за 5.8. Взять победу «Зари» можно по коэффициенту 1.65, в случае ничьи залетит коэффициент 3.85.
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завтра, 16:00
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.88. Поставить на то, что команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.91.
Форма команд
«Ингулец» в субботу гостил у чемпиона страны «Шахтера» и без шансов был бит со счетом (0:3). Туром ранее коллектив из села Петрово сразился с «Кривбассом» и также не порадовал поклонников очками, поражение (1:2). В общем зачете команда находится в зоне вылета и занимает 15 место набрав лишь четыре очка за девять матчей.
«Заря» вчера в драматическом поединке одержала верх над харьковским «Металлистом». Луганчанам удалось забить два гола в самом конце встречи и выиграть со счетом (3:2). Этот успех позволил продлить победную серию и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
- Серия без побед «Ингульца» насчитывает девять игр
- «Заря» выиграла четыре мачта кряду
- Четыре из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних встречи «Зари» и три вряд «Ингульца» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
В этой игре мы увидим абсолютное доминирование на поле гостевой команды. «Коты» желают оставаться вверху, и приложат максимум усилий для достижения необходимого результата и завоевания трех очков. Загрузить на победу «Зари» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.