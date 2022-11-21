«Львов» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (27.11.2022)

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сегодня, 15:19

Ставки букмекеров

С определением явного фаворита в этом поединке у букмекеров возникли проблемы, поэтому коэффициент достаточно равны. Загрузить на успех «Львова» можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3, а победа «Колоса» была оценена коэффициентом 2.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 –2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.55. Существует вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Львов» сегодня сразился с «Ингульцом» и не сумел отобрать очки у конкурента по зоне вылета, на табло было зафиксировано поражение с минимальным счетом (0:1). Львовяне проведя 13 поединков смогли набрать лишь девять очков и на данном этапе сезона замыкают турнирную таблицу УПЛ .

«Колос» в свою очередь идет на 9 месте и имеет на семь очков больше, чем у нынешнего соперника. В минувшем туре клуб из Ковалевки принимал на своем поле «Ворсклу» и был вынужден отдать три очка, так как проиграл (1:2), но чуть ранее футболисты сотворили подвиг, выстояв под невероятным натиском киевского «Динамо» и завоевав балл, ничья (0:0).

Информация для ставок

«Львов» проиграл три из четырех последних встречи

У «Колоса» лишь одна победа в последних шести играх

Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»

Пять из шести последних матчей «Львова» завершились результатом ТМ 2.5, три из четырех «Колоса» — ТБ 2.5

Прогноз

В этом противостоянии нас не ждет футбол хорошего уровня. Обе команды сосредоточатся на обороне своих ворот и много голов мы не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 по коэффициенту 1.6 в БК Лига Ставок.