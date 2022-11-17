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«Минай» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (20.11.2022)

сегодня, 12:07
Минай

Ставки букмекеров

В этом матче ни одна из команд не имеет тотального преимущества по котировкам. В букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить на победу «Миная» по коэффициенту 3.22. Успех «Металлиста» оценивается по коэффициенту 2.25. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.4.

Украина. Премьер-Лига 2022/2023
Минай
Металлист
НичьяПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
- : -
20 ноября 2022, 13:00
воскресенье
ПроигрышНичьяПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Минай» в минувшем туре не смог обыграть в гостях винниковский «Рух», ничья (1:1). Чуть ранее подопечные Владимира Шарана принимали на своем поле одесский «Черноморец» и уступили с минимальным счетом (0:1). Неудовлетворительные результаты способствовали тому, что после 12 игр «лисы» находятся в зоне переходных матчей на 13 месте.

«Металлист» в свою очередь продолжает держаться за место в самом центре таблицы. Харьковчане в прошедших турах не радовали поклонников победами, но зацепили один балл в дерби с «Металлистом-1925» (0:0), а также минимально уступили «Кривбассу» (0:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Миная» насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)
  • У «Металлиста» три поражения в последних пяти матчах
  • Восемь из девяти последних встреч «Миная» завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних выездных игр «Металлиста» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих коллективов и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:32
Гости не проиграют этот матч
Гость
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