«Минай» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (20.11.2022)

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сегодня, 12:07

Ставки букмекеров

В этом матче ни одна из команд не имеет тотального преимущества по котировкам. В букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить на победу «Миная» по коэффициенту 3.22. Успех «Металлиста» оценивается по коэффициенту 2.25. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.4.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Минай» в минувшем туре не смог обыграть в гостях винниковский «Рух», ничья (1:1). Чуть ранее подопечные Владимира Шарана принимали на своем поле одесский «Черноморец» и уступили с минимальным счетом (0:1). Неудовлетворительные результаты способствовали тому, что после 12 игр «лисы» находятся в зоне переходных матчей на 13 месте.

«Металлист» в свою очередь продолжает держаться за место в самом центре таблицы. Харьковчане в прошедших турах не радовали поклонников победами, но зацепили один балл в дерби с «Металлистом-1925» (0:0), а также минимально уступили «Кривбассу» (0:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Миная» насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)

У «Металлиста» три поражения в последних пяти матчах

Восемь из девяти последних встреч «Миная» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних выездных игр «Металлиста» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих коллективов и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.