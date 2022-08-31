«Заря» — «Динамо» (Киев). Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (03.09.2022)

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вчера, 23:45

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок видно, что букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65. Поверить в неожиданный успех «Зари» предлагают по коэффициенту 6.95. В случае ничейного результата залетит коэффициенту 4.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2. 2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Заря» не смогла пробиться в групповой этап Лиги конференций, проиграв по сумме двух матчей румынской «Университате» (1:3), но в чемпионате страны луганский коллектив начал выступления достаточно уверенно, убрав со своего пути полтавскую «Ворсклу» (3:1) и футбольный клуб «Львов» (3:2).

«Динамо» свою очередь пробилось в групповой этап Лиги Европы, но в национальном чемпионате порадовать свою многочисленную армию болельщиков киевский клуб не смог, сгорев в минувшем утре на своем поле «Днепру-1» со счетом (0:3).

Информация для ставок

«Заря» одержала шесть побед в последних семи матчах

Безвыигрышная серия «Динамо» составляет четыре встречи (без учета дополнительного времени)

Два минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Девять из десяти последних игр «Зари» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этой игре гости будут стараться взять мяч под свой контроль и доминировать на протяжении всех 90 минут. При этом луганчане также приложат максимум усилий для завоевания очков. Вполне возможно, что мы увидим обоюдные опасные атаки и обмен голами, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.