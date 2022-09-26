Украина – Шотландия. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

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вчера, 09:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Украина. Несмотря на то, что поединок пройдет в Кракове, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа сборной Шотландии оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

Украина проиграла на выезде Шотландии с крупным счетом и теперь хочет взять реванш, а заодно и победить в группе. Только три очка помогут коллективу вернуться первое место и перейти в дивизион А по итогам нынешнего розыгрыша. В прошлой встреча сборная Украины на выезде разгромила Армению (5:0), а несколькими днями ранее уступила Шотландии (0:3).

Шотландия очень хочет повышения в дивизион А, что доказала в этом групповом турнире. Тем не менее, в активе команды 12 набранных баллов, а отрыв от Украины составляет всего два пункта. Это говорит о том, что номинальных гостей устроит даже ничья, чтобы сохранить за собой первую строчку. В прошлой игре Шотландия вырвала победу у Ирландии (2:1), а ранее обыграла Украину (3:0).

Информация для ставок

Шотландия выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей, где Украина считалась хозяевами, завершились ничьими со счетом (1:1)

Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Предстоящий матч несет в себе большую ответственность для каждой из сборных, ведь он определит победителя группы. Предполагаем, что в равном поединке минимальную победу одержит Шотландия. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок.