«Унион» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» Дортмунд. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Униона» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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02 марта 2024, 17:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Унион» может доигрывать чемпионат и стараться держаться подальше от зоны вылета. На данный момент команда из Берлина занимает 14 место 25 баллами и сразу двум соперникам уступает лишь по разнице мячей. В поединке с «Боруссией» хозяевам будет непросто, но шансы набрать очки определенно будут появляться. В прошлом туре «Унион» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2), а ранее обыграл на выезде «Хоффенхайм» (1:0).
«Боруссия» продолжает терять очки в Бундеслиге и главной целью команды становится попадание в топ-4 по итогам сезона Бундеслиги. Коллектив идет на четвертой позиции с 41 баллом и отстает от «Штутгарта» уже на шесть пунктов. В случае потери очков в предстоящей игре, команда может опуститься еще ниже. Два последних матча «Боруссии» Дортмунд поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и ничьей с ПСВ (1:1) в Лиге чемпионов.
Информация для ставок
- «Боруссия» выиграла только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Унион» проиграл лишь два поединка из десяти последних
- «Унион» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Боруссией»
- Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Боруссия» имеет проблемы с результатами в чемпионате и вполне вероятно, что здесь команда также потеряет очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.