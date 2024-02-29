«Унион» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

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сегодня, 19:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» Дортмунд. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Униона» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Унион» может доигрывать чемпионат и стараться держаться подальше от зоны вылета. На данный момент команда из Берлина занимает 14 место 25 баллами и сразу двум соперникам уступает лишь по разнице мячей. В поединке с «Боруссией» хозяевам будет непросто, но шансы набрать очки определенно будут появляться. В прошлом туре «Унион» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2), а ранее обыграл на выезде «Хоффенхайм» (1:0).

«Боруссия» продолжает терять очки в Бундеслиге и главной целью команды становится попадание в топ-4 по итогам сезона Бундеслиги. Коллектив идет на четвертой позиции с 41 баллом и отстает от «Штутгарта» уже на шесть пунктов. В случае потери очков в предстоящей игре, команда может опуститься еще ниже. Два последних матча «Боруссии» Дортмунд поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и ничьей с ПСВ (1:1) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

«Боруссия» выиграла только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» проиграл лишь два поединка из десяти последних

«Унион» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Боруссией»

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» имеет проблемы с результатами в чемпионате и вполне вероятно, что здесь команда также потеряет очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.