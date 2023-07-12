«Уракан» — «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2023)

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сегодня, 15:32

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Уракан» зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Уракан» продолжает собирать поражения и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Коллектив набрал всего 19 пунктов и отстает на шесть баллов от ближайшего соперника. Клуб очень плохо выступает на выезде, но в предстоящем матче на своем стадионе против соперника из группы лидеров, легче футболистам однозначно не будет. Два последних матча «Уракана» завершились поражениями от «Бока Хуниорс» (0:1) и «Атлетико Тукуман» (0:1).

«Тальерес Кордоба» в последних матчах часто теряет очки, но все еще находится на второй строчке в Суперлиге Аргентины. Тем не менее, коллектив на девять пунктов отстает от лидера «Ривер Плейт», а в спину дышит «Сан-Лоренсо», проигрывая всего два пункта. Таким образом гостям очень нужна выездная победа над аутсайдером. В прошлом туре «Тальерес Кордоба» сыграл вничью с «Унион» (0:0), а ранее переиграл на выезде «Сармьенто» (1:0).

Информация для ставок

«Уракан» проиграл четыре последних матча подряд в Суперлиге Аргентины

«Тальерес Кордоба» выиграл только четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Тальерес Кордоба» выиграл три из пяти последних встреч с «Уракан»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Тальерес Кордоба» очень нуждается в очках, поэтому наверняка с первых минут будет оказывать давление на аутсайдера. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5.