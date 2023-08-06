«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (08.08.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.35.
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08 августа 2023, 16:15
вторник
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.77 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Урал» показывает хорошие результаты, что сейчас для болельщиков и руководства клуба самый важный фактор. Тем не менее, команда еще не набирала очков в кубке России и на своем поле может бороться за первую победу. «Ростов» является непростым соперником, но на своем поле коллектив способен создать ему проблемы. В прошлом туре «Урал» одолел на выезде «Оренбург» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).
«Ростов» старается добиваться максимального результата в каждом матче, но в последнем туре провалил встречу с «Крыльями Советов» (1:5). Что касается кубка страны, то здесь у подопечных Валерия Карпина уже есть три очка и в Екатеринбурге гости собираются как минимум не проиграть. Еще в одном поединке чемпионата «Ростов» на своем поле смог сравнять счет с «Зенитом» (1:1) в самой концовке.
Информация для ставок
- «Ростов» уступил в пяти из шести последних выездных встречах
- «Урал» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Урал» выиграл три из пяти последних поединков с «Ростовом»
Прогноз
Оба коллектива неплохо начали сезон и находятся в боевом настрое побеждать и дальше. Предполагаем, что в личной встрече между собой они смогут отметиться голами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.