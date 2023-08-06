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«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (08.08.2023)

сегодня, 17:51
Ростов (Ростов-на-Дону)

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.35.

Россия. Кубок 2023/2024
Урал
Ростов
Проигрыш
- : -
08 августа 2023, 16:15
вторник
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 2.40 3.35 3.00

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.77 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Урал» показывает хорошие результаты, что сейчас для болельщиков и руководства клуба самый важный фактор. Тем не менее, команда еще не набирала очков в кубке России и на своем поле может бороться за первую победу. «Ростов» является непростым соперником, но на своем поле коллектив способен создать ему проблемы. В прошлом туре «Урал» одолел на выезде «Оренбург» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Ростов» старается добиваться максимального результата в каждом матче, но в последнем туре провалил встречу с «Крыльями Советов» (1:5). Что касается кубка страны, то здесь у подопечных Валерия Карпина уже есть три очка и в Екатеринбурге гости собираются как минимум не проиграть. Еще в одном поединке чемпионата «Ростов» на своем поле смог сравнять счет с «Зенитом» (1:1) в самой концовке.

Информация для ставок

  • «Ростов» уступил в пяти из шести последних выездных встречах
  • «Урал» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Урал» выиграл три из пяти последних поединков с «Ростовом»

Прогноз

Оба коллектива неплохо начали сезон и находятся в боевом настрое побеждать и дальше. Предполагаем, что в личной встрече между собой они смогут отметиться голами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.77 2.05
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:30
Даже если бы данный матч проходил в рамках чемпионата, то фаворита выделить было нереально. Ещё сложнее сделать это, учитывая, что команды схлестнутся в кубке, где возможна ротация состава у обоих коллективов. И всё же совсем не верится мне в поражение Урала, который в новом сезоне уступил всего раз (на выезде). Ростов на старте сезона побеждает пока только дома. В комбинации со ставкой 1Х предлагаю заиграть общий ТМ 4,5. Вряд ли уставшие после очередного тура чемпионата устроят голевую феерию в кубковой встрече. В последнее время и хозяева, и гости редко играют на ТБ 2,5. Да и в четырёх крайних очных поединках между Ростовом и Уралом ни разу не было забито больше четырёх мячей. Прогноз - 1Х+ТМ 4,5.
Гость
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