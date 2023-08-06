«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (08.08.2023)

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сегодня, 17:51

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.35.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.77 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Урал» показывает хорошие результаты, что сейчас для болельщиков и руководства клуба самый важный фактор. Тем не менее, команда еще не набирала очков в кубке России и на своем поле может бороться за первую победу. «Ростов» является непростым соперником, но на своем поле коллектив способен создать ему проблемы. В прошлом туре «Урал» одолел на выезде «Оренбург» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Ростов» старается добиваться максимального результата в каждом матче, но в последнем туре провалил встречу с «Крыльями Советов» (1:5). Что касается кубка страны, то здесь у подопечных Валерия Карпина уже есть три очка и в Екатеринбурге гости собираются как минимум не проиграть. Еще в одном поединке чемпионата «Ростов» на своем поле смог сравнять счет с «Зенитом» (1:1) в самой концовке.

Информация для ставок

«Ростов» уступил в пяти из шести последних выездных встречах

«Урал» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Урал» выиграл три из пяти последних поединков с «Ростовом»

Прогноз

Оба коллектива неплохо начали сезон и находятся в боевом настрое побеждать и дальше. Предполагаем, что в личной встрече между собой они смогут отметиться голами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.