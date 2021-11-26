«Урал» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 13:16

Интересную встречу двух команд можно будет посмотреть в 16-м туре чемпионата России. «Урал» ждет в гости крепкий «Сочи». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.79. Победа «Урала» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Урал» давно не может победить в РПЛ , что не может радовать руководство и болельщиков клуба. Команда занимает последнее место с 12 очками и отстает от ближайшего конкурента не из зоны вылета на три балла. Тренерскому штабу необходимо вносить серьезные изменения в тренировочный процесс, чтобы чаще добиваться побед и оттолкнуться со дна турнирной таблицы. Последние два матча клуба из Екатеринбурга закончились ничейными результатами с «Крыльями Советов» (1:1) и «Зенитом» (0:0).

Поражение в прошлом туре чемпионата России сместило «Сочи» со второй на третью позицию. Перед стартом текущего тура коллектив набрал 27 очков и отстает от лидера на шесть пунктов. Матч с аутсайдером станет хорошей возможностью набрать баллы, однако следует исключить недооценку соперника. В прошлом поединке «Сочи» уступил на своем поле «Рубину» (1:2), а ранее одержал победу над ЦСКА (4:1).

Информация для ставок

11 последних матчей «Урала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних выездных встреч «Сочи» закончились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды преследуют разные турнирные задачи, но в личных встречах не отличаются большим количеством голов. Предполагаем, что и в предстоящем поединке мало что изменится. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.