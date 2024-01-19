«Валенсия» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.01.2024)

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вчера, 17:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.18. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Валенсия» набрала неплохую форму и добивалась хороших результатов, но поражение от «Сельты» в кубке Испании немного подпортило статистику. Коллектив на данный момент идет на восьмом месте в Ла Лиге и набрал 28 очков, претендуя на место в еврокубках. Предстоящий матч будет для хозяев очень сложным, но и в нем у команды будут шансы на успех. В последнем туре чемпионата «Валенсия» разгромила на выезде «Кадис» (4:1).

«Атлетик» проводит очень мощный сезон и занимает текущее третье место, имея в 41 балл в активе. Клуб опережает «Барселону» по дополнительным характеристикам, но имеет одну игру в запасе, поэтому нуждается в дальнейших победах. В матче с «Валенсией» болельщики ждут победы от гостей, но и ничья не станет катастрофой. В двух последних матчах «Атлетик» вышел победителем в играх с «Алавесом» в кубке (2:0) и «Реалом» Сосьедад в чемпионате (2:1)

Информация для ставок

«Валенсия» уступила лишь в трех поединках из десяти последних

«Атлетик» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Атлетик» выиграл три из пяти матчей с «Валенсией»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели, и мы предполагаем, что они порадуют пришедших зрителей своей результативностью. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.