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«Валенсия» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.01.2024)

вчера, 17:19
Валенсия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.18. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Валенсия» набрала неплохую форму и добивалась хороших результатов, но поражение от «Сельты» в кубке Испании немного подпортило статистику. Коллектив на данный момент идет на восьмом месте в Ла Лиге и набрал 28 очков, претендуя на место в еврокубках. Предстоящий матч будет для хозяев очень сложным, но и в нем у команды будут шансы на успех. В последнем туре чемпионата «Валенсия» разгромила на выезде «Кадис» (4:1).

«Атлетик» проводит очень мощный сезон и занимает текущее третье место, имея в 41 балл в активе. Клуб опережает «Барселону» по дополнительным характеристикам, но имеет одну игру в запасе, поэтому нуждается в дальнейших победах. В матче с «Валенсией» болельщики ждут победы от гостей, но и ничья не станет катастрофой. В двух последних матчах «Атлетик» вышел победителем в играх с «Алавесом» в кубке (2:0) и «Реалом» Сосьедад в чемпионате (2:1)

Информация для ставок

  • «Валенсия» уступила лишь в трех поединках из десяти последних
  • «Атлетик» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
  • «Атлетик» выиграл три из пяти матчей с «Валенсией»
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели, и мы предполагаем, что они порадуют пришедших зрителей своей результативностью. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 18:10
Последние 10 очных противостояний команд выдали следующие результаты: 1 победа Валенсии, 6 ничьих и 3 виктории гостей. В прошлом, 2023 году клубы трижды играли друг с другом и тогда Атлетик сумел 2 раза обыграть хозяев со счётом 2:1 и 3:1. Причём одна из них - добыта как раз в Кубке. А вот на "Сан-Мамес" те разошлись миром 2:2. Учитывая боевой настрой валенсийцев после недавнего щелчка по носу от Сельты и солидную форму басков, рискну предположить что последние как минимум не проиграют. Моя ставка - Х2 и ТБ 1,5.
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