«Ванкувер» — «Остин». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

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сегодня, 10:53

Ставки букмекеров

«Ванкувер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.3.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит 2.2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Ванкувер» борется за место в плей-офф и на данный момент занимает девятое место с 25 баллами. Коллектив отстает от ближайшего соперника на три пункта, а от нынешнего соперник «Остина» на четыре балла. Чтобы остаться как минимум на своем месте, команде следует и дальше стараться набирать очки. Два последних поединка «Ванкувера» завершились поражениями от «Сиэтл Саундерс» (2:3) и «Спортинг Канзас-Сити» (0:3).

«Остин» находится в примерно похожей ситуации на своего соперника и также хочет обезопасить себя от вылета из зоны плей-офф. Команда занимает пятое место с 29 баллами и отстает от ближайших соперников на четыре пункта. В выездном матче с прямым конкурентом гостям важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе улучшить их положение в таблице. В прошлом туре «Остин» разгромил на выезде «Миннесоту» (4:1), а ранее поделил очки с «Интер» Майами (1:1).

Информация для ставок

«Остин» не проигрывает уже четыре матча подряд в МЛС

Семь из восьми последних матчей «Ванкувера» завершились исходом «обе забьют»

«Ванкувер» выиграл три из пяти последних матчей у «Остина» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что будет примерно равный футбол, а победителя определит одна ошибка или случайность, хотя голов будет забито достаточно. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно в букмекерской конторе по коэффициенту 2.2.