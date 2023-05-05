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«Вердер» — «Бавария» Прогноз на матч Бундеслиги (06.05.2023)

вчера, 07:04
Бавария

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 7.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.076.391.32
Pari 8.50 6.20 1.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Вердер» смог выиграть лишь в одном матче из пяти последних в Бундеслиге, но имеет небольшой запас перед зоной вылета. Клуб из Бремена набрал 35 очков и занимает 12 место, опережая идущий 16-ым «Бохум» на семь очков. Предстоящая игра с чемпионом Германии соберет много зрителей, а хозяева постараются перед ними не «ударить лицом в грязь». Два последних поединка «Вердера» завершились поражением от «Шальке-04» на выезде (1:2) и победой над «Гертой» (4:2).

«Бавария» воспользовалась подарком от «Боруссии» Дортмунд и вновь вышла на первое место. Команда в своем активе имеет 62 балла, что на один пункт больше, чем у конкурента, поэтому права на ошибку у мюнхенских футболистов нет. Предполагаем, что гости с первых минут окажут высокое давление и будут вынуждать игроков «Вердера» ошибиться. В прошлом туре «Бавария» выиграла на своем поле у «Герты» (2:0), а ранее проиграла на везде «Майнцу» (1:3).

Информация для ставок

  • «Вердер» одержал только две победы в десяти последних поединках
  • «Бавария» выиграл только пять выездных матчей из последних десяти
  • «Вердер» проиграл «Баварии» 14 из 15 последних личных встреч
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» имеет огромное преимущество над «Вердером» в личных встречах и не может терять очки в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на побед гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.48
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:33
Коэффициент не самый большой, но думаю, он как раз стоит одного гола хозяев. Ведь гостей в текущем сезоне ну никак нельзя назвать надёжной командой в плане игры в обороне. Бавария в среднем пропускает больше гола за игру (33 в 30 турах), Вердер за такое же количество матчей настрел 48 мячей. Про длительную голевую серию бременцев писалось выше. А мюнхенцы в 14 крайних турах чемпионата всего два раза сыграли на ноль. В четырёх из пяти последних матчах против Вердера фаворит пропускал. Забивали "музыканты" данному сопернику и в первом круге текущего сезоне, и в последней личной встрече в Бремене, даже несмотря на то, что она была в провальном сезоне, когда команда в итоге вылетела во вторую лигу. Мой прогноз - действующий (и скорее всего будущий) чемпион Германии в этом поединке тоже не сохранит свои ворота вне прикосновенности.
Гость
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