«Вердер» — «Бавария» Прогноз на матч Бундеслиги (06.05.2023)

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вчера, 07:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 7.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Вердер» смог выиграть лишь в одном матче из пяти последних в Бундеслиге, но имеет небольшой запас перед зоной вылета. Клуб из Бремена набрал 35 очков и занимает 12 место, опережая идущий 16-ым «Бохум» на семь очков. Предстоящая игра с чемпионом Германии соберет много зрителей, а хозяева постараются перед ними не «ударить лицом в грязь». Два последних поединка «Вердера» завершились поражением от «Шальке-04» на выезде (1:2) и победой над «Гертой» (4:2).

«Бавария» воспользовалась подарком от «Боруссии» Дортмунд и вновь вышла на первое место. Команда в своем активе имеет 62 балла, что на один пункт больше, чем у конкурента, поэтому права на ошибку у мюнхенских футболистов нет. Предполагаем, что гости с первых минут окажут высокое давление и будут вынуждать игроков «Вердера» ошибиться. В прошлом туре «Бавария» выиграла на своем поле у «Герты» (2:0), а ранее проиграла на везде «Майнцу» (1:3).

Информация для ставок

«Вердер» одержал только две победы в десяти последних поединках

«Бавария» выиграл только пять выездных матчей из последних десяти

«Вердер» проиграл «Баварии» 14 из 15 последних личных встреч

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» имеет огромное преимущество над «Вердером» в личных встречах и не может терять очки в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на побед гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.