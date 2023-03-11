«Вердер» — «Байер» Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2023)

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вчера, 13:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Байера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.58.

Форма команд

«Вердер» набрал шесть баллов в пяти последних турах Бундеслиги, что не является хорошим результатом. Команда из Бремена занимает 11 место с 30 очками и на 11 пунктов опережают зону вылета, поэтому может чувствовать себя относительно в безопасности. В предстоящей встрече хозяева могут воспользоваться усталостью «Байера» после матча Лиги Европы и побороться за победу. В прошлом туре «Вердер» уступил на выезде «Аугсбургу» (1:2), а ранее крупно переиграл «Бохум» (3:0).

«Байер» добился вполне уверенной победы в Лиге Европы над «Ференцварошем» (2:0) несколько дней назад. Теперь «фармацевтам» следует собраться и на матч чемпионата Германии, где команда занимает лишь девятое место с 30 баллами. Коллективу вряд ли удастся квалифицироваться через Бундеслигу в Лигу Чемпионов, поэтому хорошим шансом остается победа в Лиге Европы. В прошлом туре чемпионата Германии «Байер» крупно обыграл на своем поле «Герту» (4:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти матчей «Вердера» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» проиграл три раза из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти личных встреч между клубами завершились ничейным результатом

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» на своем поле выступает достаточно уверенно и вряд ли даст себя обыграть «Байеру» в этой встрече. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.