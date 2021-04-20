ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Верона» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (20.04.2021)

вчера, 20:33

В 32-м туре чемпионата Италии в гости к «Вероне» приедет «Фиорентина», которая попытается поправить свое положение и забрать три очка. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.262.91
Фонбет Live! 100.00 7.40 1.10
Мелбет 2.59 3.58 2.74
1XBET 2.25 5.30 2.25
BetBoom 2.65 3.30 2.80

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.46. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Верона» занимает место в середине турнирной таблицы, но результаты команды не радуют болельщиков и руководство. Коллектив набрал всего три очка в последних пяти матчах, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тактические и игровые действия команды. Последними матчами в Серии А для «Вероны» стали поражения от «Сампдории» (1:3) и «Лацио» (0:1).

«Фиорентина» расположилась ближе к зоне вылета и не может выиграть уже несколько поединков подряд. Команда никак не найдет свою игру, которая будет давать стабильный результат. Коллективу стоит постараться и набирать очки в следующих матчах, чтобы избавить себя от нервной концовки сезона. В прошлой игре «Фиорентина» проиграла «Сассуоло» (1:3), а туром ранее уступила «Аталанте» (2:3).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» не может выиграть уже четыре матча подряд в Серии А
  • «Верона» проиграла пять из шести последних поединков в чемпионате
  • Последние две встречи между клубами завершились с одинаковым счетом (1:1)
  • «Верона» проиграла шесть из семи последних матчей «Фиорентине» на своем поле

Прогноз

«Верона» находится в плохой форме, команда не может похвастаться хорошими результатами в последних встречах. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на «Фиорентину» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.75 2.18
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 2.28 1.64 3.10 1.32 1.36 3.20
BetBoom 2.84 1.47 1.92 1.96 1.54 2.59
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100