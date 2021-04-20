«Верона» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (20.04.2021)

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вчера, 20:33

В 32-м туре чемпионата Италии в гости к «Вероне» приедет «Фиорентина», которая попытается поправить свое положение и забрать три очка. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.46. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Верона» занимает место в середине турнирной таблицы, но результаты команды не радуют болельщиков и руководство. Коллектив набрал всего три очка в последних пяти матчах, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тактические и игровые действия команды. Последними матчами в Серии А для «Вероны» стали поражения от «Сампдории» (1:3) и «Лацио» (0:1).

«Фиорентина» расположилась ближе к зоне вылета и не может выиграть уже несколько поединков подряд. Команда никак не найдет свою игру, которая будет давать стабильный результат. Коллективу стоит постараться и набирать очки в следующих матчах, чтобы избавить себя от нервной концовки сезона. В прошлой игре «Фиорентина» проиграла «Сассуоло» (1:3), а туром ранее уступила «Аталанте» (2:3).

Информация для ставок

«Фиорентина» не может выиграть уже четыре матча подряд в Серии А

«Верона» проиграла пять из шести последних поединков в чемпионате

Последние две встречи между клубами завершились с одинаковым счетом (1:1)

«Верона» проиграла шесть из семи последних матчей «Фиорентине» на своем поле

Прогноз

«Верона» находится в плохой форме, команда не может похвастаться хорошими результатами в последних встречах. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на «Фиорентину» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.