«Верона» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.08.2021)

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вчера, 14:10

Первый тур Серии А подарит нам встречу «Вероны» и «Сассуоло». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на эту игру абсолютно равны, поэтому фаворит отсутствует. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.67 на победу хозяев. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.4, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.68.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.82 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.96. Обмен голами в этой игре стоит 1.7.

Форма команд

«Верона» готовилась к чемпионату, проводя товарищеские встречи. Среди соперников были как представителя низших дивизионов, так и Серии А. Команда сразилась с «Моденой» и обыграла ее (3:2), также были встречи с «Сампдорией» (0:1) и «Виртус Вероной» (0:0). Официально стартовал коллектив в сезоне игрой на Кубок страны, где в рамках 1/32 финала обыграл «Катандзаро» (3:0).

«Сассуоло» также проводил товарищеские поединки в рамках подготовки к сезону. Сначала команда сыграла с «Пармой», обыграв ее 3:0, далее последовала игра с «Виченцой» (3:1), а завершилась подготовка футболистов игрой с «Лацио» вничью (1:1).

Информация для ставок

«Верона» в последних шести матчах одержала две победы, добыла три ничьих и один раз проиграла

Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает шесть матчей

Последняя очная встреча завершилась поражением «Вероны» (2:3)

«Сассуоло» забивает минимум один гол в 16 из 17 последних игр

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее, оба коллектива хорошо провели межсезонье и готовы выполнять поставленные задачи. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фрайбурга» в матче с «Боруссией» Дортмунд.