«Вест Хэм» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

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сегодня, 21:16

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы немецкого клуба, зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Вест Хэм» неплохо выглядел на протяжении первого поединка, но на последних минутах все же пропустил и минимально проиграл (0:1). Тем не менее, команда собирается взять реванш в Лондоне и имеет для этого ресурсы. В чемпионате Англии «молотобойцы» занимают лишь седьмое место с 43 баллами и попасть в топ-4 будет практически нереально. В двух последних поединках АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) и обыграл на выезде «Эвертон» (3:1).

«Фрайбург» может быть доволен результатом первого поединка, ведь он мог закончиться совсем не в пользу немецкого клуба. Коллективу придется тяжело в ответном матче, но преимущество в один мяч должно помочь ему, ведь откроется просто для контратак, которые гости умеют реализовывать. В Бундеслиге команда занимает восьмое место с 33 баллами, а в последних двух турах обыграла на выезде «Фрайбург» и отобрала очки у «Баварии» (2:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» смог одержать только две победы в десяти последних матчей

«Фрайбург» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вест Хэм» будет иметь преимущество и наверняка одержит победу в основное время, но возможно ее не хватит для прохода дальше, а переведет игру в дополнительное время. Рекомендуем сделать ставку на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.