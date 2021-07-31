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«Виборг» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч чемпионата Дании (31.07.2021)

вчера, 10:29

«Виборг» примет «Мидтьюлланд» в рамках третьего тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.063.672.30
Мелбет 3.06 3.54 2.19
1XBET 3.10 3.50 2.20

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры называют «Мидтьюлланд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу хозяев поля за 3.00.

Форма команд

«Виборг» неплохо стартовал в этом сезоне. Команда набрала четыре пункта и идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Виборг», как и многие другие клубы, готовился к началу сезона в товарищеских поединках. Этот клуб показал неплохой уровень футбола и заставил нейтральных болельщиков следить за своими выступлениями. У команды есть большая проблема — она слишком часто пропускает.

«Мидтьюлланд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда находится в плохой форме и даже в товарищеских матчах не смогла запомниться чем-то хорошим. Однако во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «медведи» прошли грозный «Селтик» по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» не проигрывает три поединка кряду
  • «Виборг» не проигрывает десять игр кряду
  • «Мидтьюлланд» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-1) по коэффициенту 3.35.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Лонгфорд Таун» в матче с «Дерри Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.02 1.85 1.56 2.50
Мелбет 2.05 1.85
1XBET 1.25 4.18
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shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Игра на три результата
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