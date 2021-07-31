«Виборг» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч чемпионата Дании (31.07.2021)

«Виборг» примет «Мидтьюлланд» в рамках третьего тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 2
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры называют «Мидтьюлланд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу хозяев поля за 3.00.
Форма команд
«Виборг» неплохо стартовал в этом сезоне. Команда набрала четыре пункта и идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Виборг», как и многие другие клубы, готовился к началу сезона в товарищеских поединках. Этот клуб показал неплохой уровень футбола и заставил нейтральных болельщиков следить за своими выступлениями. У команды есть большая проблема — она слишком часто пропускает.
«Мидтьюлланд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда находится в плохой форме и даже в товарищеских матчах не смогла запомниться чем-то хорошим. Однако во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «медведи» прошли грозный «Селтик» по сумме двух матчей (1:1, 2:1).
Информация для ставок
- «Мидтьюлланд» не проигрывает три поединка кряду
- «Виборг» не проигрывает десять игр кряду
- «Мидтьюлланд» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-1) по коэффициенту 3.35.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Лонгфорд Таун» в матче с «Дерри Сити».