«Виченца» — «Монца». Прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

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сегодня, 17:21

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур Серии B. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Монца». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.95. Победа «Виченца» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.78.

Форма команд

«Монца» является одним из лидеров Серии B, а также серьезно претендует на повышение в классе. Команда идет на втором месте и часто играет вничью за последние две недели.

«Виченца» является типичным середняком Серии B, редко проигрывает и показывает средние результаты. В позапрошлом туре команда сыграла вничью с «Венецией» (0:0), а после этого последовала выездная победа над «Порденоне» (2:1).

Информация для ставок

«Монца» не знает поражений уже 8 матчей.

«Виченца» проиграла всего один матч из последних шести.

Последние три матча между командами завершились со счетом (1:1).

Прогноз

Команды очень мало забивают и играют в оборонительный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.78.

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