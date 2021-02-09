«Виченца» — «Монца». Прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур Серии B. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
|
- : -
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Монца». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.95. Победа «Виченца» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.2.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.78.
Форма команд
«Монца» является одним из лидеров Серии B, а также серьезно претендует на повышение в классе. Команда идет на втором месте и часто играет вничью за последние две недели.
«Виченца» является типичным середняком Серии B, редко проигрывает и показывает средние результаты. В позапрошлом туре команда сыграла вничью с «Венецией» (0:0), а после этого последовала выездная победа над «Порденоне» (2:1).
Информация для ставок
- «Монца» не знает поражений уже 8 матчей.
- «Виченца» проиграла всего один матч из последних шести.
- Последние три матча между командами завершились со счетом (1:1).
Прогноз
Команды очень мало забивают и играют в оборонительный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.78.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».