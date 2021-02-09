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«Виченца» — «Монца». Прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

сегодня, 17:21

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур Серии B. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.123.181.93
Лига ставок 3.85 3.10 2.04
Pin-up 4.20 3.05 2.00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Монца». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.95. Победа «Виченца» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.78.

Форма команд

«Монца» является одним из лидеров Серии B, а также серьезно претендует на повышение в классе. Команда идет на втором месте и часто играет вничью за последние две недели.

«Виченца» является типичным середняком Серии B, редко проигрывает и показывает средние результаты. В позапрошлом туре команда сыграла вничью с «Венецией» (0:0), а после этого последовала выездная победа над «Порденоне» (2:1).

Информация для ставок

  • «Монца» не знает поражений уже 8 матчей.
  • «Виченца» проиграла всего один матч из последних шести.
  • Последние три матча между командами завершились со счетом (1:1).

Прогноз

Команды очень мало забивают и играют в оборонительный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.78.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.123.181.93
Лига ставок 3.85 3.10 2.04
Pin-up 4.20 3.05 2.00
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:32
Возможна ничья в матче
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