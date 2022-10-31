«Виктория Пльзень» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

1667202135

вчера, 10:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Виктории Пльзень» оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Виктория Пльзень» прогнозируемо не смогла составить конкуренцию европейским грандам и занимает последнее место, не набрав ни единого очка. В домашнем матче с «Барселоной», которая уже гарантировала себе место в Лиге Европы у чешской команды появляются небольшие шансы набрать баллы за счет возможной ротации в составе соперника. В прошлом матче чешский клуб обыграл в чемпионате «Злин» (3:0), а в Лиге Чемпионов крупно уступил «Интеру» (0:4).

«Барселона» во второй раз подряд не выходит из группы Лиги Чемпионов и это определенно настораживает болельщиков, особенно учитывая принятые финансовые решения в межсезонье. Команда уже никуда не денется с третьего места в группе, поэтому возможно Хави побережет часть своих лидеров на матчи Ла Лиги. В прошлой встрече «Барселона» в добавленное время вырвала победу у «Валенсии» (1:0), а в Лиге Чемпионов без шансов уступила «Баварии» (0:3).

Информация для ставок

«Виктория Пльзень» выиграла восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Матч первого круга между клубами закончился разгромной победой испанского клуба (5:1)

«Виктория Пльзень» проиграла все три поединка против «Барселоны»

Прогноз

«Барселона» даже в возможном полурезервном составе не должна терять очки в матче с аутсайдером. Тем не менее, большого количества забитых голов болельщики наверняка не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75