«Виктория Пльзень» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

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вчера, 11:25

Ставки букмекеров

«Интер» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.4. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Виктории Пльзень» не позавидуешь с соперниками в группе Лиги Чемпионов, но с другой стороны, в Чехию приезжают три топовых европейских коллектива. В первом матче клуб потерпел крупное поражение и зацепиться за очки более реально на своем поле, поэтом футболисты собираются продемонстрировать максимальную самоотдачу. В прошлом туре чемпионата «Виктория Пльзень» обыграл «Сигму» Оломоуц (3:2), а ранее проиграла «Барселоне» (1:5).

«Интер» проиграл первый тур «Баварии», по большему счету, не имев реальных шансов навязать борьбу немецкому гранду. Итальянцам все же большинство экспертов отдают третье место в группе, однако есть еще пять туров, чтобы доказать всей Европе обратное. В прошлом туре Серии А «Интер» вырвал минимальную победу у «Торино» (1:0), а ранее уступил в Лиге Чемпионов «Баварии» (0:2).

Информация для ставок

«Виктория Пльзень» проиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Интер» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей итальянского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» не имеет права на ошибку в этом матче, если хочет побороться за плей-офф Лиги Чемпионов, ведь в других поединках набрать очки будет гораздо сложнее. Предполагаем, что гости добьются победы, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.