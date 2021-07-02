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«Вилья Эспаньола» — «Монтевидео Сити Торке». Прогноз на матч уругвайской Примеры (03.07.2021)

вчера, 17:00

«Вилья Эспаньола» сыграет против «Монтевидео Сити Торке» в рамках очередного тура Примеры Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который пройдет в Уругвае.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.733.781.65
Лига Ставок 5.40 3.70 1.65
Мелбет 5.25 3.62 1.66
BetBoom 5.40 3.80 1.63

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Монтевидео Сити Торке». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу хозяев поля по 5.40.

Форма команд

«Вилья Эспаньола» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. В нынешнем сезоне команда проиграла пять поединков, трижды играла вничью и так и не смогла выиграть ни одного матча. В активе клуба — пять забитых и 13 пропущенных.

«Монтевидео Сити Торке» набрал в этом сезоне 12 баллов. У клуба в активе четыре победы, четыре поражения и ни одного матча, который закончился бы ничейным исходом. Команда забила десять голов и пропустила восемь мячей.

Информация для ставок

● «Вилья Эспаньола» не может выиграть вот уже восемь игр кряду

● «Монтевидео Сити Торке» выиграл три матча из последних пяти

● «Вилья Эспаньола» пропустила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на победу ФК «Вилья Эспаньола» или ничейный исход по 2.15.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.57 1.75 2.12
Лига Ставок 2.47 1.50 1.76 1.99 1.41 2.75
Мелбет 1.77 1.99
BetBoom 2.50 1.48 1.77 1.97 1.41 2.73
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shlomo
shlomo
вчера в 18:02
Гости не проиграют этот матч
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