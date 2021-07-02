«Вилья Эспаньола» — «Монтевидео Сити Торке». Прогноз на матч уругвайской Примеры (03.07.2021)

«Вилья Эспаньола» сыграет против «Монтевидео Сити Торке» в рамках очередного тура Примеры Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который пройдет в Уругвае.
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сегодня, 17:45
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Монтевидео Сити Торке». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу хозяев поля по 5.40.
Форма команд
«Вилья Эспаньола» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. В нынешнем сезоне команда проиграла пять поединков, трижды играла вничью и так и не смогла выиграть ни одного матча. В активе клуба — пять забитых и 13 пропущенных.
«Монтевидео Сити Торке» набрал в этом сезоне 12 баллов. У клуба в активе четыре победы, четыре поражения и ни одного матча, который закончился бы ничейным исходом. Команда забила десять голов и пропустила восемь мячей.
Информация для ставок
● «Вилья Эспаньола» не может выиграть вот уже восемь игр кряду
● «Монтевидео Сити Торке» выиграл три матча из последних пяти
● «Вилья Эспаньола» пропустила восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на победу ФК «Вилья Эспаньола» или ничейный исход по 2.15.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.