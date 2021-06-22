«Вилья Эспаньола» — «Рентистас». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (23.06.2021)

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вчера, 23:45

«Вилья Эспаньола» сыграет против «Рентистас» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рентистас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля за 2.90 и на ничейный исход за 3.45.

Форма команд

«Вилья Эспаньола» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — два балла. В последних матчах «Эспаньола» показывает, что не способна сражаться за высокие места. Клуб находится в ужасной форме и проигрывает всем без разбора.

Ситуация «Рентистас» лучше, чем у оппонента ровно на два балла. У команды в активе четыре очка и 13-я строчка в турнирной таблице. В последних матчах «Рентистас» играет очень плохо, команда смогла выиграть только один поединок за последнее время. «Рентистас» может рассчитывать на попадание в топ-10, возможно, даже в топ-8, но для этого нужно играть смелее. Команда чувствует себя слишком скованно.

Информация для ставок

«Вилья Эспаньола» не побеждает шесть матчей кряду

«Рентистас» пять игр кряду не может выиграть у своих соперников

«Вилья Эспаньола» пропустила пять мячей на своем поле

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на исход с учетом форы (0) «Вильи Эспаньола» по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Монтевидео Сити Торке» по коэффициенту 1.50.