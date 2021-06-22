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«Вилья Эспаньола» — «Рентистас». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (23.06.2021)

вчера, 23:45

«Вилья Эспаньола» сыграет против «Рентистас» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.113.462.33
Лига Ставок 3.00 3.45 2.30
BetBoom 2.95 3.40 2.28

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рентистас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля за 2.90 и на ничейный исход за 3.45.

Форма команд

«Вилья Эспаньола» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — два балла. В последних матчах «Эспаньола» показывает, что не способна сражаться за высокие места. Клуб находится в ужасной форме и проигрывает всем без разбора.

Ситуация «Рентистас» лучше, чем у оппонента ровно на два балла. У команды в активе четыре очка и 13-я строчка в турнирной таблице. В последних матчах «Рентистас» играет очень плохо, команда смогла выиграть только один поединок за последнее время. «Рентистас» может рассчитывать на попадание в топ-10, возможно, даже в топ-8, но для этого нужно играть смелее. Команда чувствует себя слишком скованно.

Информация для ставок

«Вилья Эспаньола» не побеждает шесть матчей кряду
«Рентистас» пять игр кряду не может выиграть у своих соперников
«Вилья Эспаньола» пропустила пять мячей на своем поле

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на исход с учетом форы (0) «Вильи Эспаньола» по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Монтевидео Сити Торке» по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.49 1.95 1.90 1.57 2.47
Лига Ставок 2.85 1.39 1.92 1.82 1.53 2.39
BetBoom 2.65 1.43 1.85 1.89 1.46 2.55
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