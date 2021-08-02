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«Вилья Эспаньола» — «Серрито». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (02.08.2021)

вчера, 11:48

2 августа 2021 года «Вилья Эспаньола» примет на своем поле «Серрито». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.023.412.41
Мелбет 2.85 3.12 2.51
1XBET 2.90 3.08 2.50
BetBoom 2.90 3.25 2.34

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали фаворитом поединка «Серрито». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.90, а на ничейный исход по 3.30.

Форма команд

«Вилья Эспаньола» расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — шесть баллов. Команда выиграла один поединок, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе девять забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Вилья Эспаньола» не может похвастаться хорошим уровнем игры, этот клуб очень плох.

«Серрито» находится на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 11 забитых и 11 пропущенных мячей. «Серрито» в последних матчах выглядит примерно таким же образом, как и «Вилья Эспаньола».

Информация для ставок

● «Серрито» выиграл два матча из последних пяти
● «Вилья Эспаньола» выиграла в одном матче из последних пяти
● «Серрито» забил три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — только одна команда забьет по коэффициенту 2.30.

Ранее букмекеры не смогли выявить очевидного фаворита в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи», однако предложили неплохие коэффициенты.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.58 1.75 2.12
Мелбет 1.64 2.18
1XBET 1.19 4.40
BetBoom 2.08 1.70 1.60 2.25 1.30 3.30
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Все комментарии
afxd323x9sy8
afxd323x9sy8
вчера в 19:44
Футбольный клуб «Вилья Эспаньола» (Монтевидео) одержит победу.
j8k2afyec3ux
j8k2afyec3ux
вчера в 19:44
Футбольный клуб «Серрито» (Монтевидео) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:55
Много голов в матче не будет
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