«Вилья Эспаньола» — «Серрито». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (02.08.2021)

2 августа 2021 года «Вилья Эспаньола» примет на своем поле «Серрито». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры выбрали фаворитом поединка «Серрито». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.90, а на ничейный исход по 3.30.
Форма команд
«Вилья Эспаньола» расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — шесть баллов. Команда выиграла один поединок, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе девять забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Вилья Эспаньола» не может похвастаться хорошим уровнем игры, этот клуб очень плох.
«Серрито» находится на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 11 забитых и 11 пропущенных мячей. «Серрито» в последних матчах выглядит примерно таким же образом, как и «Вилья Эспаньола».
Информация для ставок
● «Серрито» выиграл два матча из последних пяти
● «Вилья Эспаньола» выиграла в одном матче из последних пяти
● «Серрито» забил три мяча в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — только одна команда забьет по коэффициенту 2.30.
Ранее букмекеры не смогли выявить очевидного фаворита в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи», однако предложили неплохие коэффициенты.