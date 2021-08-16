«Вильярреал» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (16.08.2021)

«Вильярреал» примет «Гранаду» в рамках первого тура испанской Примеры. Возвращение этого чемпионата ждали все болельщики футбола, так как здесь теперь не осталось звезд галактического масштаба. В чемпионате больше нет Серхио Рамоса и Лео Месси, но он может стать самым интересным за последние годы. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.20, а победа «Гранады» — по коэффициенту 6.30.
Форма команд
«Вильярреал» в прошлом сезоне смотрелся очень неплохо. Команда выиграла Лигу Европы, а также хорошо играла против топ-клубов Испании. В предсезонном турнире клуб провалился, у «Вильярреала» нет побед. Также команда уступила в борьбе за Суперкубок, испанцы проиграли «Челси». «Вильярреал» находится в плохой форме, много пропускает и мало забивает.
У «Гранады» прошлый сезон был неплохим, команда сражалась за место в середине турнирной таблицы. В предсезонке этот клуб смотрелся очень хорошо, команда проиграла лишь одну игру, это был матч против «Алькоркона», который завершился со счетом 0:1. «Гранада» забивает не так уж и много мячей в каждом матче, но оборона клуба в порядке. Этот клуб не пропускает больше 2-3 мячей за игру в последнее время.
Информация для ставок
- «Гранада» выиграла три матча кряду
- «Вильярреал» не побеждает семь игр кряду
- «Гранада» забила девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Несмотря на плохую форму «Вильярреала» эта команда может выиграть этот поединок. Клуб провалился в товарищеских матчах, но в официальной игре против «Челси» смотрелся очень даже неплохо. «Гранада» также может показать свой оскал и продемонстрировать характер. В этом матче лучше всего сделать ставку на «обе команды забьют» и победа «Вильярреала» по коэффициенту 3.10.
Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче чемпионата Испании.