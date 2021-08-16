«Вильярреал» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (16.08.2021)

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вчера, 15:55

«Вильярреал» примет «Гранаду» в рамках первого тура испанской Примеры. Возвращение этого чемпионата ждали все болельщики футбола, так как здесь теперь не осталось звезд галактического масштаба. В чемпионате больше нет Серхио Рамоса и Лео Месси, но он может стать самым интересным за последние годы. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.20, а победа «Гранады» — по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Вильярреал» в прошлом сезоне смотрелся очень неплохо. Команда выиграла Лигу Европы, а также хорошо играла против топ-клубов Испании. В предсезонном турнире клуб провалился, у «Вильярреала» нет побед. Также команда уступила в борьбе за Суперкубок, испанцы проиграли «Челси». «Вильярреал» находится в плохой форме, много пропускает и мало забивает.

У «Гранады» прошлый сезон был неплохим, команда сражалась за место в середине турнирной таблицы. В предсезонке этот клуб смотрелся очень хорошо, команда проиграла лишь одну игру, это был матч против «Алькоркона», который завершился со счетом 0:1. «Гранада» забивает не так уж и много мячей в каждом матче, но оборона клуба в порядке. Этот клуб не пропускает больше 2-3 мячей за игру в последнее время.

Информация для ставок

«Гранада» выиграла три матча кряду

«Вильярреал» не побеждает семь игр кряду

«Гранада» забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на плохую форму «Вильярреала» эта команда может выиграть этот поединок. Клуб провалился в товарищеских матчах, но в официальной игре против «Челси» смотрелся очень даже неплохо. «Гранада» также может показать свой оскал и продемонстрировать характер. В этом матче лучше всего сделать ставку на «обе команды забьют» и победа «Вильярреала» по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче чемпионата Испании.