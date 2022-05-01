«Вильярреал» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (03.05.2022)

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вчера, 12:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ливерпуль», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73. Выбрать победителем «Вильярреал» можно за 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.14, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Ливерпуль» провел первый матч полуфинала на очень высоком уровне и добился закономерной победы. Достаточно мало найдется людей, которые могут проверить в неудачу «красных» в результате двухматчевого противостояния, однако недооценивать соперника все же не стоит. Кроме того, подопечные Клоппа ведут тяжелую борьбу в АПЛ , где отстают от лидера всего на один балл. В прошлом матче «Ливерпуль» минимально обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а ранее одолел в Лиге Чемпионов «Вильярреал» (2:0).

«Вильярреал» на данный момент в чемпионате Испании идет только на седьмом месте и вряд ли команде удастся подняться гораздо выше по итогам сезона, который уже выиграл мадридский «Реал». «Желтая субмарина» впервые за несколько последних выездных матчей не смогла забить на выезде и поставила себя в сложное положение перед ответной игрой с «Ливерпулем». Тем не менее, клуб отдаст все силы, чтобы попытаться изменить ситуацию. В прошлом матче «Вильярреал» в чемпионате проиграл «Алавесу» (1:2), а в Лиге Чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

В 10 последних матчах «Вильярреала» не было забито больше трех мячей за игру

Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между командами завершились победами «Ливерпуля»

Прогноз

«Ливерпуль» уже сделал большой шаг к выходу в финал и в ответном матче постарается закрепить свой успех. Предполагаем, что испанцы будут раскрываться, что повлечет за собой контратаки на их ворота. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.