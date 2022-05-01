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«Вильярреал» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (03.05.2022)

вчера, 12:57
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ливерпуль», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73. Выбрать победителем «Вильярреал» можно за 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.904.171.72
Фонбет 4.80 4.00 1.68
1XBET 4.94 4.18 1.74
BetBoom 4.82 4.17 1.71

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.14, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Ливерпуль» провел первый матч полуфинала на очень высоком уровне и добился закономерной победы. Достаточно мало найдется людей, которые могут проверить в неудачу «красных» в результате двухматчевого противостояния, однако недооценивать соперника все же не стоит. Кроме того, подопечные Клоппа ведут тяжелую борьбу в АПЛ, где отстают от лидера всего на один балл. В прошлом матче «Ливерпуль» минимально обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а ранее одолел в Лиге Чемпионов «Вильярреал» (2:0).

«Вильярреал» на данный момент в чемпионате Испании идет только на седьмом месте и вряд ли команде удастся подняться гораздо выше по итогам сезона, который уже выиграл мадридский «Реал». «Желтая субмарина» впервые за несколько последних выездных матчей не смогла забить на выезде и поставила себя в сложное положение перед ответной игрой с «Ливерпулем». Тем не менее, клуб отдаст все силы, чтобы попытаться изменить ситуацию. В прошлом матче «Вильярреал» в чемпионате проиграл «Алавесу» (1:2), а в Лиге Чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • В 10 последних матчах «Вильярреала» не было забито больше трех мячей за игру
  • Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Два последних матча между командами завершились победами «Ливерпуля»

Прогноз

«Ливерпуль» уже сделал большой шаг к выходу в финал и в ответном матче постарается закрепить свой успех. Предполагаем, что испанцы будут раскрываться, что повлечет за собой контратаки на их ворота. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.51 1.33 2.26 1.71 1.76 2.15
Фонбет 2.18 1.68
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:22
В этом матче скорее всего ожидается результативная игра на которую будут готовы обе команды чтобы сделать один шаг и выйти в финал главного Клубного турнира. Обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре.
shlomo
shlomo
вчера в 19:32
С одной стороны может показаться, что Вильярреал здесь сразу пойдет ва-банк а-ля Бенфика в Ливерпуле. Но, во-первых, "субмарина" традиционно исповедует гораздо более спокойный и рассудительный стиль, чем буйные и всегда рвущиеся вперед лиссабонские "орлы". А во-вторых, Унаи Эмери прекрасно понимает, что сразу же ввязываться в открытый футбол с Ливером его подопечные не потянут, так как они заметно уступают скаузерам в завершении атакующего процесса. А вот более усовершенствованный гроссмейстерский образ вполне может еще раз принести Вильярреалу определенные плюсы, по крайней мере, в начальном тайме. На что я и предлагаю поставить в своем, возможно, не стандартном прогнозе.
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