«Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

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вчера, 15:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.6. Поставить на «Мальорку» можно по 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Вильярреал» спокойно вышел из группы Лиги Конференций, не имея проблем на протяжении всего розыгрыша, чего не скажешь о Ла Лиге, где команда чередует победы и поражения. Перед стартом очередного тура «желтая субмарина» занимает восьмое место с 18 баллами и претендовать на первую четверку становится все сложнее. В прошлой встрече «Вильярреал» крупно проиграл в ничего не решающей встрече «Леху» (0:3), а в чемпионате уступил на выезде «Атлетику» (0:1).

«Мальорка» бьется в середине турнирной таблицы и прикладывает максимум усилий, чтобы не опуститься в зону вылета. Сейчас команда занимает 13 место с 13 очками и если не продолжит их набирать, уже через несколько туров будет обречена на проблемы «выживания» в Ла Лиге. Два последних матча «Мальорки» завершились ничьей с «Эспаньолом» (1:1) и выездной победой над «Валенсией» (2:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Мальорка» проиграл только два выездных матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает на высокие места по итогам сезона. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.