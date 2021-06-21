«Виссел Кобе» — «Йокогама». Прогноз на матч чемпионата Японии (23.06.2021)

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вчера, 23:47

В 19-м туре чемпионата Японии «Виссел Кобе» на домашней арене сыграет против «Йокогамы». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 23 июня.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на этот матч: победа «Кобе» доступна по коэффициенту 1.53, ничья – 4.34, а вероятность победы «Йокогамы» оценивается в 6.05.

Эксперты букмекера также считают, что команды покажут результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) идут по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.13.

Форма команд

По итогам 18 сыгранных матчей в чемпионате «Кобе» набрал 31 балл и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. На счету команды восемь побед и семь ничьих, при трех поражениях в пассиве.

В трех последних играх лиги «Кобе» не уступал своим соперникам. В этой серии команда победила «Касиву» (2:1) и «Фукуоку» (2:1), а также сыграла вничью с «Саган Тосу» (1:1).

«Йокогама» — эта худшая команда японской лиги на данный момент. В 19 турах коллектив смог оформить только одну победу – 14 поражений и четыре ничьих. Набрав в общей сложности семь очков, сегодняшние гости прочно осели на последнем месте рейтинга.

В трех предыдущих поединках чемпионата «Йокогама» проиграла «Кавасаки» (0:2), «Гамба Осак» (0:2) и «Токио» (0:1).

Информация для ставок

«Йокогама» проиграла 8 из 9 прошлых гостевых матчей в чемпионате

В 9 из 10 предыдущих домашних матчей «Кобе» в лиге сыграла ставка ТМ(2,5)

«Йокогама» пропускала минимум 2 гола в 8 из 9 предыдущих выездных игр лиги

Прогноз

«Кобе» неплохо себя проявил в предыдущих турах чемпионата. Сейчас у команды есть отличная возможность продлить эту серию за счет домашней победы над главным аутсайдером лиги. Учитывая, как плохо «Йокогама» выступает в гостях, рекомендуем ставку на победу «Кобе» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90 в матче Уругвай — Чили.