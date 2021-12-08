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«Витория» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.12.2021)

вчера, 21:18

В 14-м туре чемпионата Португалии состоится матч, в котором примут участие «Витория» и «Тондела». Мы приготовили прогноз и обзор ставок на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.807.13
Фонбет 1.43 4.70 7.20
Мелбет 1.46 4.70 6.70
1XBET 1.46 4.70 6.70

Ставки букмекеров

Очевидное преимущество в этой игре аналитики букмекерской конторы Фонбет отводят хозяевам поля. Ставки на победу «Витории» идут в линии по коэффициенту 1.45. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.70, а победа «Тонделы» получила цену 6.80.

Форма команд

В активе «Витории» три победы в последних пяти турах чемпионата Португалии. Команда занимает седьмое место в общем зачете, отставая от лидирующей пятерки на два зачетных пункта.

«Тондела» в пяти минувших поединках лиги смогла взять две победы. Команда набрала по три балла в противостояниях с «Белененсешем» (2:0) и «Маритиму» (4:2), но потерпела три фиаско – от «Спортинга» (0:2), «Ароки» (0:2) и «Порту» (1:3). На данный момент «Тондела» базируется на десятой строчке рейтинга, набрав в общей сложности 12 очков.

Информация для ставок

• «Тондела» пропускала минимум 2 гола в десяти из прошлых одиннадцати матчей чемпионата
• «Тондела» проигрывала в 6 из 7 прошлых поединков чемпионата
• В 7 из 8 прошлых матчей «Витории» в лиге прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В последних турах чемпионата «Витория» уступала только фаворитам, а вот в поединках с соперниками ниже классом команда стабильно одерживает победы. Учитывая, что «Тондела» плохо обороняется в гостях, рекомендуем ставку на победу хозяев поля с форой (-1) гол, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.68 1.69 2.15
Мелбет 2.26 1.71
1XBET 2.26 1.71
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