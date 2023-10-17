«Вольфсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитами гостей и предлагают коэффициент на их победу – 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга», могут поставить по коэффициенту 4.15. Коэффициент на ничью составляет 4.05.
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21 октября 2023, 16:30
суббота
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.4, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.
Форма команд
«Вольфсбург» относительно стабильно начал сезон и за семь предыдущих туров смог набрать 12 баллов. Команда отстает от лидера на семь пунктов, но вполне может побороться за зону еврокубков. В матче с нынешним «Байером» хозяевам придется очень сложно, поэтому главной задачей для них станет не проиграть подопечным Хаби Алонсо. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражением от «Штутгарта» (1:3) и домашней победой над «Айнтрахтом» Ф (2:0).
«Байер» смог стать единоличным лидером Бундеслиги, что уже является хорошим результатом. Команда занимает первое место с 19 баллами, но опережает «Штутгарт» всего на один пункт. Выездная встреча с «Вольфбсургом» будет точно непростой, но чтобы сохранить лидерство, гостям необходимо побеждать. В прошлом туре «Байер» без проблем одолел «Кельн» (3:0), а в Лиге Европы выиграл на выезде у «Мольде» (2:1).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл 12 из 13 последних матчей во всех турнирах при одной ничьей
- «Байер» выиграл только одну встречу у «Вольсфсбурга» из пяти последних
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой не так результативно, как в остальных поединках и сейчас можно ожидать напряженную встречу. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.