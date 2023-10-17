«Вольфсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

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вчера, 19:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитами гостей и предлагают коэффициент на их победу – 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга», могут поставить по коэффициенту 4.15. Коэффициент на ничью составляет 4.05.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.4, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Вольфсбург» относительно стабильно начал сезон и за семь предыдущих туров смог набрать 12 баллов. Команда отстает от лидера на семь пунктов, но вполне может побороться за зону еврокубков. В матче с нынешним «Байером» хозяевам придется очень сложно, поэтому главной задачей для них станет не проиграть подопечным Хаби Алонсо. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражением от «Штутгарта» (1:3) и домашней победой над «Айнтрахтом» Ф (2:0).

«Байер» смог стать единоличным лидером Бундеслиги, что уже является хорошим результатом. Команда занимает первое место с 19 баллами, но опережает «Штутгарт» всего на один пункт. Выездная встреча с «Вольфбсургом» будет точно непростой, но чтобы сохранить лидерство, гостям необходимо побеждать. В прошлом туре «Байер» без проблем одолел «Кельн» (3:0), а в Лиге Европы выиграл на выезде у «Мольде» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл 12 из 13 последних матчей во всех турнирах при одной ничьей

«Байер» выиграл только одну встречу у «Вольсфсбурга» из пяти последних

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой не так результативно, как в остальных поединках и сейчас можно ожидать напряженную встречу. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.