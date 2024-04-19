«Вольфсбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

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сегодня, 15:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Кельна» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Вольфсбург» набрал лишь три очка в пяти последних пяти турах Бундеслиги и все ближе оказывается к зоне вылета. Команда занимает 14 место с 28 пунктами и лишь на один балл опережает нынешнего соперника. В случае победы над «Бохумом», хозяева смогут оторваться от конкурента за выживание на четыре пункта, что станет уверенным шагом к сохранению прописки. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражениями от «РБ Лейпциг» (0:3) и «Боруссии» М (1:3).

«Бохум» также не радует победами своих болельщиков, но пытается набирать хоть какие-нибудь очки за счет ничейных результатов. Команда уступает «Вольфсбургу» один балл и идет на 15 месте с 27 баллами, опережая зону вылета всего на один пункт. В случае поражения гости и вовсе могут опуститься в опасную зону, что будет большой неудачей за несколько туров до конца сезона. В прошлом туре «Бохум» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1), а ранее уступил на выезде «Кельну» (1:2).

Информация для ставок

Семь последних домашних матчей «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате Германии

«Бохум» выиграл два из пяти последних встреч с «Вольфсбургом» при трех поражениях

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

В последних двух личных встречах между собой команды обменивались забитыми мячами. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.