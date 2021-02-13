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«Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз на матч Бундеслиги (14.02.2021)

сегодня, 14:53

21-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Вольфсбург» принимает дома «Боруссию» М.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.502.90
Fonbet 2.45 3.60 2.75
Мелбет 2.51 3.60 2.95
Лига ставок 2.43 3.40 2.90
Pin-up 2.40 3.50 2.95

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех гостей можно за 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.55.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше — 2.23.

Форма команд

«Вольфсбург» демонстрирует качественный уровень игры и заслуженно находится сейчас на третьей позиции в турнирной таблице. Команда давно не проигрывает и достаточно много забивает, чтобы продолжить выступление в том же духе. «Вольфсбург» в последних двух матчах оказался сильнее «Аугсбурга» (2:0) и «Фрайбурга» (3:0).

«Боруссия» М последние матчи играет нестабильно. За последние пять встреч команда набрала восемь очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. Чтобы претендовать на топ-4 по результатам сезона, коллективу нужно пересмотреть свое отношение к игре и тренировочному процессу. Последними матчами в чемпионате стала ничья с «Унионом» (1:1) и сенсационное поражение «Кельну» (1:2).

Информация для ставок

• «Вольфсбург» не проигрывает уже шесть матчей в Бундеслиге
• «Боруссия» М не проигрывает шесть выездных матчей во всех турнирах
• Шесть из семи последних матчей команд закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Боруссия» М не может обыграть «Вольфсбург» на его поле уже 15 матчей подряд

Прогноз

Нас ждет интересный и насыщенный поединок, где обе команды будут иметь много моментов для взятия ворот. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.502.90
Fonbet 2.45 3.60 2.75
Мелбет 2.51 3.60 2.95
Лига ставок 2.43 3.40 2.90
Pin-up 2.40 3.50 2.95
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Вольфсбург»
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