«Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

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сегодня, 18:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Вердера» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Вольфсбург» в прошлом сезоне не был похож сам на себя и завершил чемпионат только на 12 месте, при этом в определенный отрезок даже находился в зоне вылета. Теперь клубу очень важно успешно стартовать в первом туре против соперника из Бремена. В матче кубка Германии «Вольфбсург» минимально обыграл «Карл-Цейс Йена» (1:0), а в товарищеской игре крупно переиграл «Брентфорд» (4:0).

«Вердер» очень быстро сделал выводы с вылета в позапрошлом сезоне Бундеслиге и за один год смог вернуться в элитный дивизион Германии. Команда смогла сохранить большую часть ведущих футболистов и готов бороться за середину турнирной таблицы, начиная набирать очки в самых ближайших турах. В кубке страны «Вердер» прошел «Энерги» (2:1), а ранее разошелся миром с «Твенте» в товарищеской встрече (3:3).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Вердером»

Три из четырех последних матчей клубов завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» сделал выводы и в межсезонье выглядел очень неплохо, поэтому вполне логично предположить, что команда сможет добиться своей цели в первом туре. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.