«Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Вердера» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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06 августа 2022, 16:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Вольфсбург» в прошлом сезоне не был похож сам на себя и завершил чемпионат только на 12 месте, при этом в определенный отрезок даже находился в зоне вылета. Теперь клубу очень важно успешно стартовать в первом туре против соперника из Бремена. В матче кубка Германии «Вольфбсург» минимально обыграл «Карл-Цейс Йена» (1:0), а в товарищеской игре крупно переиграл «Брентфорд» (4:0).
«Вердер» очень быстро сделал выводы с вылета в позапрошлом сезоне Бундеслиге и за один год смог вернуться в элитный дивизион Германии. Команда смогла сохранить большую часть ведущих футболистов и готов бороться за середину турнирной таблицы, начиная набирать очки в самых ближайших турах. В кубке страны «Вердер» прошел «Энерги» (2:1), а ранее разошелся миром с «Твенте» в товарищеской встрече (3:3).
Информация для ставок
- «Вольфсбург» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»
- «Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Вердером»
- Три из четырех последних матчей клубов завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Вольфсбург» сделал выводы и в межсезонье выглядел очень неплохо, поэтому вполне логично предположить, что команда сможет добиться своей цели в первом туре. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.