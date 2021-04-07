«Вольтижер» — «Монпелье». Прогноз на матч Кубка Франции (07.04.2021)

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вчера, 16:04

7 апреля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции между «Вольтижером» и «Монпелье». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Монпелье» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.41. Желающие заключить пари на победу «Вольтижера» могут воспользоваться котировкой 7.90, а ничья идет по коэффициенту 4.74.

Также букмекеры считают, что команды покажут результативный футбол. Исход с тоталом больше (2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.80, меньше – 2.01.

Форма команд

В Кубке Франции «Вольтижер» успешно прошел четыре тура. На предыдущей стадии турнира команда победила в гостях «Роморантин» (3:1), а перед этим обыграла «Лес Эрбье» (1:0).

«Монпелье» пережил кризис, который преследовал команду в начале 2021 года. На данный момент «паладины» не проигрывают в 10 поединках кряду во всех турнирах. В Кубке Франции команда поочередно прошла «Страсбур» (2:0) и «Алес» (2:1).

В Лиге 1 дела у «Монпелье» тоже наладились – коллектив поднялся на восьмое место, сократив отставание от пятой позиции до четырех очков. В прошлом туре чемпионата «паладины» не удержали победный счет в гостях над «Анже» (1:1).

Информация для ставок

• В 5 прошлых домашних матчах «Вольтижера» сыграла ставка на ТМ (2,5)

• «Монпелье» не проигрывал в 7 предыдущих гостевых играх во всех турнирах – три победы и четыре ничьи

• В 5 предыдущих поединках с участием «Монпелье» фиксировался обмен голами

Прогноз

«Вольтижер» заметно уступает в классе «Монпелье», который сейчас находится в отличной форме. У гостей не должно возникать проблем с тем, чтобы уверенно оформить проход в четвертьфинал Кубка Франции. Предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.

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