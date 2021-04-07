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«Вольтижер» — «Монпелье». Прогноз на матч Кубка Франции (07.04.2021)

вчера, 16:04

7 апреля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции между «Вольтижером» и «Монпелье». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Монпелье» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.41. Желающие заключить пари на победу «Вольтижера» могут воспользоваться котировкой 7.90, а ничья идет по коэффициенту 4.74.

Также букмекеры считают, что команды покажут результативный футбол. Исход с тоталом больше (2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.80, меньше – 2.01.

Форма команд

В Кубке Франции «Вольтижер» успешно прошел четыре тура. На предыдущей стадии турнира команда победила в гостях «Роморантин» (3:1), а перед этим обыграла «Лес Эрбье» (1:0).

«Монпелье» пережил кризис, который преследовал команду в начале 2021 года. На данный момент «паладины» не проигрывают в 10 поединках кряду во всех турнирах. В Кубке Франции команда поочередно прошла «Страсбур» (2:0) и «Алес» (2:1).

В Лиге 1 дела у «Монпелье» тоже наладились – коллектив поднялся на восьмое место, сократив отставание от пятой позиции до четырех очков. В прошлом туре чемпионата «паладины» не удержали победный счет в гостях над «Анже» (1:1).

Информация для ставок

• В 5 прошлых домашних матчах «Вольтижера» сыграла ставка на ТМ (2,5)
• «Монпелье» не проигрывал в 7 предыдущих гостевых играх во всех турнирах – три победы и четыре ничьи
• В 5 предыдущих поединках с участием «Монпелье» фиксировался обмен голами

Прогноз

«Вольтижер» заметно уступает в классе «Монпелье», который сейчас находится в отличной форме. У гостей не должно возникать проблем с тем, чтобы уверенно оформить проход в четвертьфинал Кубка Франции. Предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Аякс» — «Рома».

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:33
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вольтижер»
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