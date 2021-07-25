«Ворскла» — «Днепр-1». Прогноз на матч УПЛ (26.07.2021)

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вчера, 16:42

В первом туре чемпионата Украины участник еврокубков «Ворскла» на своем поле примет «Днепр-1». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом этого поединка букмекеры так и не определились. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2.7, а на победу гостей — 2.6. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.95. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ворскла» уже провела свой первый официальный матч в новом сезоне, стартовав в квалификации Лиги конференций игрой с финским «КуПСом», которую на чужом поле завершили результативной ничьей (2:2), упустив победу последним ударом в матче. Команда готовится к ответному поединку и не совсем понятно, в каком состоянии подойдет к первому туру национального чемпионата.

«Днепр-1» готовился к старту сезона, проводя контрольные поединки, последние завершились для команды сначала положительно — победа над «Альянсом» (2:0), а потом и негативно — поражение в матче с «Зарей» (0:1). Команда подписала несколько новых игроков и готова к выполнению поставленных задач на сезон.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ворсклы» насчитывает четыре поединка

«Днепр-1» выиграл всего один из шести последних матчей

«Ворскла» забивает в четырех из пяти последних встреч

Пять крайних игр с участием «Днепра-1» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Полтавский клуб сосредоточен на выступлениях в Лиге конференций, а потому игра в чемпионате отойдет немного на второй план, чтобы полностью восстановиться к ответной встрече в квалификации. «Днепр-1» в свою очередь постарается воспользоваться положением соперника и взять в этой игре максимум очков. Предлагаем перестраховаться и поставить на то, что «Днепр-1» не проиграет в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.