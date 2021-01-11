«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2021)

1610378424

11 января 2021, 18:20

«Вулверхэмптон» принимает «Эвертон» в рамках перенесенного тура АПЛ . Удастся ли хозяевам справиться с поставленными целями или возникнут проблемы? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Вулверхэмптона» находится на отметке 2.52, ничья доступна на значении 3.34, а триумф команды гостей можно сыграть за 3.04.

Тотал в этой игре установлен на отметке в 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2.34, а меньше за 1.67.

Форма команд

«Вулверхэмптон» сумел прервать свою серию неудач, переиграв «Кристал Пэлас» в рамках Кубка Англии со счетом 1:0. В АПЛ дела у команды идут не лучшим образом – 13-я позиция и отставание от зоны еврокубков составляет семь очков. Ближайший соперник «волков» «Эвертон» является прямым конкурентом в зоне Топ-7.

«Эвертон» в прошлом туре уступил «Вест Хэму» (0:1), на этом была прервана серия из четырех побед кряду. В Кубке Англии команда с большими трудностями сломила сопротивление «Ротерхэма» (2:1 доп. время). Теперь нужно настроиться на выступление в рамках национального первенства и избежать провальных результатов. «Ириски» находятся на седьмом месте в турнирной таблице, отрыв от лидера составляет четыре очка, но есть игра в запасе.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл в четырех из 10 последних домашних поединков

«Эвертон» победил в шести из 10 последних выездных матчей

В трех последних очных встречах команд две победы «Вулверхэмптона» и один триумф на счету «Эвертона»

Прогноз

По нашему мнению, обе команды достойны внимания. «Волки» на домашней арене выглядит небольшим фаворитом.

Подстрахуем свой выбор нейтральной форой 0 на победу хозяев с котировкой 1.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед».