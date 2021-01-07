«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Кубка Англии (08.01.2021)

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07 января 2021, 06:43

8 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры видят «Вулверхэмптон». Заключить пари на победу хозяев можно по коэффициенту 2.06. Вероятность гостевой победы «Кристал Пэлас» аналитики БК Бетсити оценивают котировкой 3.74, ничья идет за 3.40.

Линия букмекера также склоняется к «низовому» матчу. Ставки на ТМ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В этом сезоне участники матча уже встречались в чемпионате Англии. 30 октября «Вулверхэмптон» победил соперника на своем поле со счетом 2:0. В целом «волки» выиграли четыре из пяти прошлых поединков с «Кристал Пэлас».

2 января «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Брайтоном» в гостях (3:3). Так команда продлила серию без побед до четырех игр подряд.

«Кристал Пэлас» в последнем туре чемпионата Англии прервал свою неудачную полосу. «Стекольщики» дома одержали победу над аутсайдером лиги «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

В трех прошлых встречах команд на стадионе «Вулверхэмптона» забивалось не больше двух мячей

«Вулверхэмптон» завершил на ТМ (2,5) четыре из пяти последних поединков на своем поле

«Кристал Пэлас» не забивал голы в трех из пяти предыдущих гостевых матчей

Прогноз

Текущие проблемы «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» связаны с атакой, которая перестала результативно действовать у ворот соперников. В очных встречах эти команды также редко пробивают отметку в три забитых гола.

Предлагаем заиграть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.70 в линии букмекерской конторы Бетсити.