«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (04.02.2023)

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вчера, 17:55

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.8.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Вулверхэмптон» давно не выигрывает в чемпионате Англии и находится буквально в одном неверном шаге от зоны вылета. Перед стартом очередного тура у «волков» в активе 17 набранных баллов и 17 место. Коллектив опережает ближайшего соперника из зоны вылета всего на два балла. Два последних матча «Вулверхэмптона» в АПЛ завершились крупным поражением от «Манчестер Сити» (0:3) и минимальным успехом с «Вест Хэмом» (1:0).

«Ливерпуль» продолжает неприятно удивлять своих болельщиков и сейчас команда занимает уже девятое место в турнирной таблице. В пяти последних турах команда набрала семь очков и даже обыкновенно участие в еврокубках на следующий сезон становится под сомнение. В прошлой игре кубка ФА «Ливерпуль» уступил «Брайтону» (1:2), а в чемпионате разошелся миром с «Челси» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из семи последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»

«Вулверхэмптон» выиграл четыре из десяти последних матчей при шести поражениях

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Вулверхэмптона»

Прогноз

В личных встречах этих коллективов очень редко можно увидеть, как команды обмениваются мячами. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.