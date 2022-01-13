«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

1642082147

вчера, 16:55

15 января 2022 года «Вулверхэмптон» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии по футболу. Этот поединок пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 2.30. Ничейный исход букмекеры оценили в 3.15, а победа гостей в 3.40. Также можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Вулверхэмптона» восьмая строчка в турнирной таблице и 28 баллов в активе. Клуб выиграл восемь поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у коллектива 14 забитых и 14 пропущенных мячей. В последних матчах «волки» выиграли у «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1, а также сыграли вничью с «Челси» 0:0 и обыграли «Брайтон» 0:1.

«Саутгемптон» играет не лучшим образом в нынешнем сезоне, команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 пункта. У коллектива пять побед, девять ничьих и шесть поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» со счетом 4:1, а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» 1:1 и обыграл «Вест Хэм» 2:3.

Информация для ставок

«Саутгемптон» не проигрывает пять игр кряду

«Вулверхэмптон» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Саутгемптона» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Саутгемптона» по коэффициенту 1.63. В последних матчах «святые» смотрятся очень хорошо и могут доставить массу неприятностей своему оппоненту. Этот клуб находится на правильном пути.