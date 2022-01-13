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«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

вчера, 16:55

15 января 2022 года «Вулверхэмптон» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии по футболу. Этот поединок пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.153.56
Фонбет 2.30 3.15 3.40
Мелбет 2.40 3.13 3.58
1XBET 2.40 3.13 3.58

Ставки букмекеров

Стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 2.30. Ничейный исход букмекеры оценили в 3.15, а победа гостей в 3.40. Также можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Вулверхэмптона» восьмая строчка в турнирной таблице и 28 баллов в активе. Клуб выиграл восемь поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у коллектива 14 забитых и 14 пропущенных мячей. В последних матчах «волки» выиграли у «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1, а также сыграли вничью с «Челси» 0:0 и обыграли «Брайтон» 0:1.

«Саутгемптон» играет не лучшим образом в нынешнем сезоне, команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 пункта. У коллектива пять побед, девять ничьих и шесть поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Саутгемптон» выиграл у «Брентфорда» со счетом 4:1, а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» 1:1 и обыграл «Вест Хэм» 2:3.

Информация для ставок

«Саутгемптон» не проигрывает пять игр кряду
«Вулверхэмптон» не проигрывает четыре поединка подряд
У «Саутгемптона» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Саутгемптона» по коэффициенту 1.63. В последних матчах «святые» смотрятся очень хорошо и могут доставить массу неприятностей своему оппоненту. Этот клуб находится на правильном пути.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.77 1.61 2.41 1.30 3.65
Мелбет 1.64 2.48
1XBET 1.64 2.48
Все комментарии
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вчера в 18:16
Футбольный клуб «Вулверхэмптон» одержит победу.
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